سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: با احترام به تیم خوب السد، امیدوارم برنده بازی فردا باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال ایران در نشست خبری پیش از دیدار با السد قطر در هفته اول لیگ نخبگان آسیا گفت: امیدوارم فردا بازی خوبی باشد و هواداران بتوانند بازی خوبی ببینند. با احترام به تیم خوب السد، امیدوارم برنده بازی فردا باشیم.

او در مورد میزبانی تیمش در بصره عراق تصریح کرد: قبل از هر چیزی از مردم و مسئولان ورزشی بصره تشکر می‌کنیم که شرایط میزبانی را برای ما فراهم کردند. ما به این دلیل کشور دوست مثل عراق را انتخاب کردیم که بتوانیم از شرایط میزبانی استفاده کنیم.

بختیاری زاده خاطرنشان کرد: خدا را شکر همه چیز خوب بوده است و امیدوارم تا بعد از بازی نیز همه چیز خوب پیش برود.