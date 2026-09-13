باشگاه خبرنگاران جوان - روزبه چشمی کاپیتان تیم فوتبال استقلال ایران در نشست خبری پیش از دیدار با السد قطر در هفته اول لیگ نخبگان آسیا گفت: فردا اولین بازی از دور جدید لیگ نخبگان آسیاست. آماده بازی هستیم و امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم تا هواداران‌مان را خوشحال کنیم.

او در مورد اینکه تیم‌های استقلال و السد قطر در سال‌های اخیر بارها با یکدیگر روبرو شده‌اند، تصریح کرد: فکر می‌کنم تعداد پیروزی‌های ما بیشتر از السد بوده است. با نهایت احترام به حریف که بازیکنان خوب خارجی بین‌المللی دارد، ما استقلال بوده و آماده رویارویی با هر تیمی هستیم.

چشمی خاطرنشان کرد: هواداران ما منتظر بازی خوب هستند و مطمئن باشید اینجا برای کسب سه امتیاز حضور داریم.