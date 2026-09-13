کاپیتان استقلال در نشست خبری پیش از دیدار مقابل السد قطر از هدف آبی‌ها برای کسب سه امتیاز گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزبه چشمی کاپیتان تیم فوتبال استقلال ایران در نشست خبری پیش از دیدار با السد قطر در هفته اول لیگ نخبگان آسیا گفت: فردا اولین بازی از دور جدید لیگ نخبگان آسیاست. آماده بازی هستیم و امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم تا هواداران‌مان را خوشحال کنیم.

او در مورد اینکه تیم‌های استقلال و السد قطر در سال‌های اخیر بارها با یکدیگر روبرو شده‌اند، تصریح کرد: فکر می‌کنم تعداد پیروزی‌های ما بیشتر از السد بوده است. با نهایت احترام به حریف که بازیکنان خوب خارجی بین‌المللی دارد، ما استقلال بوده و آماده رویارویی با هر تیمی هستیم.

چشمی خاطرنشان کرد: هواداران ما منتظر بازی خوب هستند و مطمئن باشید اینجا برای کسب سه امتیاز حضور داریم.

برچسب ها: استقلال ، روزبه چشمی ، السد قطر ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
فهرست پاداش کادر فنی و اجرایی استقلال رسانه‌ای شد+عکس
استقلال در جستجوی پایان یک طلسم آسیایی
فیرمینو و عفیف مقابل خط دفاع استقلال؛ آزمون بزرگ آبی‌ها در بصره
چینی:
بخشش حردانی به استقلال کمک می‌کند/ آبی پوشان حداقل امتیاز را در بصره بگیرند
بختیاری‌زاده: امیدوارم استقلال برابر السد برنده باشد
مدافع استقلال به ترکیب اصلی برمی‌گردد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی والیبال ایران نایب‌قهرمان آسیا شد/ ژاپنی‌ها المپیکی شدند
استقلال در جستجوی پایان یک طلسم آسیایی
سردار رادان: بیرانوند شامل قانون سرباز قهرمان نمی شود + فیلم
فهرست پاداش کادر فنی و اجرایی استقلال رسانه‌ای شد+عکس
عبدی: پرواز بسیار سختی را تجربه کردیم/ ملی‌پوش امید: به همه بازی‌ها مثل فینال نگاه می‌کنیم
مدافع استقلال به ترکیب اصلی برمی‌گردد؟
نکونام: نبود بیرانوند برای تیم و خط دفاعی مهم است/ شناخت کافی از شباب الاهلی داریم
فیرمینو و عفیف مقابل خط دفاع استقلال؛ آزمون بزرگ آبی‌ها در بصره
شمشیربازان ایران آماده نبرد در بازی‌های آسیایی ناگویا
دو مدال برنز نمایندگان ایران در رینگ جهانی ساواته و موفقیت داوران
آخرین اخبار
نساجی به تساوی رضایت داد/ مس همچنان در حسرت برد است
الفرسبرگ ۱ - ۲ بایرن مونیخ/ هری کین ناجی باواریایی‌ها شد
سیتیزن‌ها فاتح دربی شهر منچستر شدند + فیلم
لوانته۲ - ۴بارسلونا/درخشش یامال در شب پرگل بارسلونا
خلیل‌زاده: همیشه بازی اول سخت‌ترین بازی است
نکونام: نبود بیرانوند برای تیم و خط دفاعی مهم است/ شناخت کافی از شباب الاهلی داریم
سردار رادان: بیرانوند شامل قانون سرباز قهرمان نمی شود + فیلم
تیم ملی والیبال ایران نایب‌قهرمان آسیا شد/ ژاپنی‌ها المپیکی شدند
شمشیربازان ایران آماده نبرد در بازی‌های آسیایی ناگویا
دو مدال برنز نمایندگان ایران در رینگ جهانی ساواته و موفقیت داوران
شادی: برای جلوگیری از حواشی، فعالیت ورزشکاران در فضای مجازی محدود است
عبدی: پرواز بسیار سختی را تجربه کردیم/ ملی‌پوش امید: به همه بازی‌ها مثل فینال نگاه می‌کنیم
دستور اسبقیان برای ارتقای امنیت سواحل و پویایی فدراسیون‌ها
فیرمینو و عفیف مقابل خط دفاع استقلال؛ آزمون بزرگ آبی‌ها در بصره
مدافع استقلال به ترکیب اصلی برمی‌گردد؟
استقلال در جستجوی پایان یک طلسم آسیایی
کره‌جنوبی، برنز آسیا را گرفت
چراغ سبز مجمع فدراسیون به برنامه‌های جدید نجات غریق
میراسماعیلی: به مدال‌آوری جودو در ناگویا امیدواریم/ دنیا مالی جایگاه ورزش ایران را می شناسد
بازی های آسیایی ناگویا؛ دیدار سرپرست کاروان ایران با حسین عبدی
فهرست پاداش کادر فنی و اجرایی استقلال رسانه‌ای شد+عکس
دیدار تدارکاتی پرسپولیس در مقابل یزدی‌ها
ایران و ازبکستان در مسیر توسعه همکاری‌های ورزشی
کامبک تماشایی ایران مقابل اردن در بازی‌های آسیایی/ مردان مانولوپولوس در یک‌چهارم نهایی
بخشش حردانی به استقلال کمک می‌کند/ آبی پوشان حداقل امتیاز را در بصره بگیرند
جدال حساس مس شهر بابک و نساجی مازندران
‌می‌خواستند نوار پیروزی‌های پرسپولیس قطع شود/ مطالبات هاشمیان پرداخت شده است
ساندرلند ۰ - ۲ آرسنال/ یکه تازی توپچی ها ادامه دارد + فیلم
تقابل پرسپولیس با تیم شهید قندی در دیدار دوستانه
برد ارزشمند چادرملو در خانه آبادانی‌ها/ نفت آبادان به قعر جدول سقوط کرد