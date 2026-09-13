رئیس حزب «آلترناتیو برای آلمان» که اخیرا در انتخابات محلی پیروزی چشمگیری به دست آورده، خواستار بازگشت پناهندگان سوری و اوکراینی به کشور خود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آلیس وایدل، رئیس حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» از اوکراینی‌های ساکن آلمان خواست به کشور خود بازگردند و به‌ویژه مردان جوانی که در سن خدمت نظامی هستند را خطاب قرار داد.

وایدل در گفت‌وگویی با یک شبکه تلویزیونی اتریشی، از هزینه‌هایی که صرف کمک‌های رفاهی به اوکراینی‌ها می‌شود انتقاد کرد. او گفت: «بیش از یک میلیون اوکراینی در آلمان از مزایای رفاهی استفاده می‌کنند. این واقعاً باورنکردنی است و دیگر هیچ‌کدام از این هزینه‌ها نمی‌تواند ادامه پیدا کند».

وی افزود: «اوکراینی‌ها باید برگردند. به‌ویژه مردان جوان اوکراینی که در سن خدمت نظامی هستند. ما درباره جمعیتی چندصد هزار نفری صحبت می‌کنیم. این جوانان باید به کشورشان برگردند».

وایدل همچنین خواستار بازگشت سوری‌های ساکن آلمان به کشورشان شد. او گفت: «در مورد شهروندان سوری که به کشور ما آمده‌اند، به محض اینکه دلیل آوارگی آنها دیگر وجود نداشته باشد، این افراد باید بازگردند».

وایدل استدلال کرد که پناهندگی حقی موقت است و افراد باید هنگامی که دلایل اعطای پناهندگی از بین می‌رود، به کشور‌های خود بازگردند، نه اینکه تابعیت آلمان را دریافت کنند.

او گفت در صورتی که حزب آلترناتیو برای آلمان بتواند دولت تشکیل دهد، از شهروندان سوری انتظار می‌رود به سوریه بازگردند و به‌طور دائم در این کشور نمانند.

حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات سراسری ۲۰۲۵ آلمان با کسب ۲۰.۸ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.

این حزب همچنین هفته گذشته در انتخابات محلی آلمان با کسب ۴۳.۸ درصد آرا پیروزی بزرگی در ایالت زاکسن-آنهالت به دست آورد و آرای خود را نسبت به ۵ سال پیش بیش از دو برابر کرد. با این پیروزی، حزب آلترناتیو برای آلمان ۳۹ کرسی از ۸۳ کرسی پارلمان را به دست آورد؛ بنابراین برای اکثریت مطلق که ۴۲ کرسی است، سه کرسی کم دارد.

این حزب برای تشکیل دولت ایالتی به ائتلاف یا حمایت حزب دیگری نیاز دارد، اما احزاب اصلی آلمان تاکنون از همکاری ائتلافی با این حزب خودداری کرده‌اند.

حزب آلترناتیو برای آلمان خواستار محدودیت شدید مهاجرت و پناهندگی، افزایش اخراج مهاجران، کاهش حمایت از اوکراین و بازگرداندن اختیارات بیشتر از اتحادیه اروپا به دولت‌های ملی است.

منبع: آناتولی