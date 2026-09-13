باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار محمدحسین رجبی شامگاه یکشنبه در یکصد و نود و هفتمین شب از ایستادگی مردم شهرستان سنندج، با اشاره به حضور مردم در این تجمع اظهار کرد: خدا را شاکرم که بار دیگر در جمع مردم قهرمان کردستان حضور پیدا کردم و به وجود این مردم افتخار می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به حادثه اخیر تانکر سوخت در استان کردستان، گفت: از وقوع این حادثه بسیار ناراحت شدیم و به مردم استان کردستان و خانواده‌های جانباختگان صمیمانه تسلیت می‌گویم.

سردار رجبی با بیان اینکه امروز مردم در نقاط مختلف کشور در حال روایتگری از جنگ هستند، افزود: زبان حال همه ما یکی است و آن هم اقتدار و پیروزی است. به لطف خداوند نصرت وعده داده شده به مردم ایران و جبهه مقاومت رسید و جمهوری اسلامی ایران در این جنگ پیروز میدان شد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی ادامه داد: اگر بخواهیم این پیروزی را در سه سطح بررسی کنیم، در سطح تاکتیکی و عملیاتی شاهد پیروزی جمهوری اسلامی هستیم و در سطح راهبردی نیز استیلای دروغین دشمن در منطقه از بین رفته است.

وی با اشاره به ظرفیت تمدنی ایران گفت: در سطح تمدنی نیز ایران با تمدن کهن و مردمانی با تاب‌آوری بالا در جهان می‌درخشد و امروز بسیاری در دنیا علاقه‌مند هستند سبک زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم و نوع مواجهه مردم ایران با حوادث را بشناسند.

سردار رجبی با اشاره به نقشه دشمن برای مناطق غربی کشور بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد کردستان و آذربایجان غربی می‌توانند به معبر نفوذی برای ورود به داخل کشور تبدیل شوند و زمینه فروپاشی جمهوری اسلامی را فراهم کنند، اما اتفاقی بزرگ رخ داد و مردم کرد هوشمندانه در بهترین زمان انتخاب خود را انجام دادند.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد جمهوری اسلامی در مدت دو تا چهار روز از بین خواهد رفت، اما امروز با گذشت ماه‌ها از جنگ، جمهوری اسلامی با اقتدار در میدان حضور دارد و مردم نیز همچنان پای کار هستند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به حضور خود در سردشت و مهاباد در روزهای ابتدایی جنگ گفت: حدود ۱۰ تا ۱۲ روز از جنگ گذشته بود که به این مناطق رفتم. در مسجد جامع سردشت و مهاباد شاهد حضور گسترده مردم از اقشار مختلف بودم؛ این در حالی بود که حتی روز قبل، شهر مهاباد بمباران شده بود.

سردار رجبی ادامه داد: مردم مهاباد به صراحت اعلام کردند که در انتخاب خود اشتباه نکرده‌اند و پای کار جمهوری اسلامی هستند و اگر مأموریتی در خارج از مرزها وجود داشته باشد، حاضرند آن را انجام دهند و خانه‌ها، خودروها و امکانات خود را در اختیار قرار دهند.

وی تأکید کرد: یکی از دلایل شکست دشمن همین بود؛ آنها تصور می‌کردند تهدیدی که از بیرون متوجه کشور است، باعث خواهد شد مردم داخل کشور در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرند، اما این محاسبه کاملاً غلط از آب درآمد و مردم نه‌تنها از دشمن استقبال نکردند، بلکه با صلابت در کنار جمهوری اسلامی ایستادند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: امروز در وضعیت پیروزی قرار داریم و در حال تثبیت این پیروزی هستیم، اما دشمن پس از ناکامی در میدان جنگ تلاش می‌کند استحکام درونی کشور را تضعیف کند.

سردار رجبی افزود: همان رمز پیروزی که برای ما اقتدار ایجاد کرد باید حفظ شود؛ وحدت، انسجام، تاب‌آوری و با هم بودن مردم باید همچنان ادامه داشته باشد و همه مسئولان، رسانه‌ها و جریان‌های اثرگذار باید مراقب باشند که این استحکام آسیب نبیند.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم سنندج در این تجمعات، برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و رزمندگان و شادی روح شهدا دعا کرد.