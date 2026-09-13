باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه یکشنبه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بهبود جریان تردد در مرزهای استان بیان کرد: در راستای مدیریت بهتر عبور و مرور، در نخستین مرحله، تردد کانتینرها و تریلی‌ها ابتدا از مرز شلمچه و پس از آن از مرز چذابه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به نظارت‌های میدانی افزود: در همین راستا از چندین پارکینگ در منطقه چذابه بازدید به عمل آمد تا اطمینان حاصل شود رانندگان در شرایط مناسبی مستقر هستند، هدف این است که به محض اعلام آمادگی از سوی طرف عراقی، فرآیند انتقال و تردد در مرز بدون تاخیر صورت گیرد.

موالی‌زاده در ادامه روند اجرایی امور گمرکی اظهار کرد: در حال حاضر تشریفات گمرکی در پایانه چذابه به‌زودی آغاز خواهد شد و پس از استقرار کامل این تشریفات، بحث انتقال کالا به سمت خاک عراق با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

استاندار خوزستان تاکید کرد که هدف اصلی، تداوم و تسهیل تردد از هر ۲ مرز شلمچه و چذابه است و برای این منظور، همکاری‌های هماهنگ و تنگاتنگی میان مسئولان گمرک و سازمان راهداری صورت گرفته تا این فرآیند به شکلی نظام‌مند و روان اجرا شود.