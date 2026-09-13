باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست ایران و کشور‌های عربی که قرار بود روز دوشنبه برای بررسی کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار شود، به تعویق افتاده است.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در راستای دستیابی به اجماع، نشست منطقه‌ای که قرار بود فردا در صلاله برگزار شود، به تعویق افتاده است. ما همچنان به تقویت گفت‌و‌گو‌هایی که از ثبات و همکاری پایدار در منطقه حمایت می‌کند، متعهد هستیم».

نشست صلاله برای فردا (دوشنبه) برنامه‌ریزی شده بود و قرار بود موضوع اصلی آن بازگرداندن یا تسهیل کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز باشد.

پیش از این، بحرین در بیانیه‌ای ضد ایرانی اعلام کرده بود تا زمان ازسرگیری روابط دیپلماتیک با تهران، در نشست این هفته در صلاله و نشست‌های دیگر با حضور ایران شرکت نخواهد کرد.

منبع: الجزیره