باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر جنگجو معاون مرکز پزشکی حج و زیارت اظهار کرد: پس از اعلام فهرست اولیه متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ به مرکز پزشکی، فرآیند دعوت از افراد برای مراجعه به پزشکان معاین آغاز شد و فهرست پزشکان نیز از طریق پیامک در اختیار متقاضیان قرار گرفت تا افراد در فرصت تعیین‌شده برای انجام مراحل بررسی و تأیید استطاعت جسمی مراجعه کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۷۵ درصد متقاضیان موجود در فهرست اعلامی به پزشکان معاین مراجعه کرده‌اند و حدود ۲۵ درصد هنوز برای انجام این فرآیند مراجعه نکرده‌اند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر ضرورت مراجعه متقاضیان باقی‌مانده در روز‌های آینده گفت: پایان شهریورماه آخرین مهلت تعیین‌شده برای مراجعه و طی فرآیند استطاعت جسمی است و از افرادی که تاکنون مراجعه نکرده‌اند درخواست می‌شود این موضوع را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

جنگجو خاطرنشان کرد: تأخیر در انجام فرآیند استطاعت جسمی ممکن است در ادامه روند دریافت روادید برای برخی افراد مشکل ایجاد کند؛ ضمن اینکه احتمال معرفی اولویت‌های جدید از سوی دست‌اندرکاران ذی‌ربط نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: متقاضیانی که تاکنون برای انجام معاینات مراجعه کرده‌اند، شامل بخشی از زائران جامانده از سال گذشته و بخشی از زائران دارای اولویت حج تمتع ۱۴۰۶ هستند.

زائران در سه سطح جسمی قرار می‌گیرند

جنگجو با اشاره به اجرای طرح دسته‌بندی وضعیت جسمی زائران در سه سطح سبز، زرد و قرمز اظهار کرد: این فرآیند از سال گذشته با هدف توجه دقیق‌تر به شرایط جسمی زائران و حفظ سلامت آنان در زمان انجام اعمال و مناسک حج آغاز شده است.

وی توضیح داد: در وضعیت سبز، زائر از نظر جسمی برای انجام اعمالی مانند طواف و رمی جمرات محدودیت خاصی ندارد و می‌تواند مناسک را بدون ملاحظات ویژه انجام دهد.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت افزود: در وضعیت زرد، برخی محدودیت‌ها به‌ویژه در رمی جمرات وجود دارد و متناسب با شرایط جسمی فرد، توصیه‌های لازم و مراقبت‌های مورد نیاز در زمان رمی و طواف مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی درباره وضعیت قرمز نیز گفت: برای این گروه، محدودیت‌های بیشتری به‌ویژه در رمی جمرات در نظر گرفته می‌شود و در خصوص طواف نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی خواهد شد تا زائران بتوانند با رعایت ملاحظات پزشکی، اعمال و مناسک خود را با بیشترین میزان ایمنی و آرامش انجام دهند.

بیش از ۲۶ هزار نفر در وضعیت سبز

جنگجو با اشاره به آمار افراد تأییدشده در وضعیت سبز اظهار کرد: تاکنون ۱۱ هزار و ۸۸۸ نفر از آقایان و ۱۴ هزار و ۵۷۴ نفر از بانوان در وضعیت سبز قرار گرفته‌اند و از نظر جسمی برای انجام اعمالی همچون طواف و رمی جمرات مشکل خاصی ندارند.

وی افزود: برای افرادی که در وضعیت قرمز قرار می‌گیرند نیز مراقبت‌های لازم از سوی مدیران کاروان‌ها و سایر عوامل مرتبط مورد توجه قرار خواهد گرفت و همراهی اعضای کاروان، به‌ویژه افراد جوان‌تر و همراهان زائران، در انجام برخی امور پیش‌بینی می‌شود.

سلامت زائران؛ اولویت فرآیند استطاعت

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت تأکید کرد: آنچه در این فرآیند اهمیت دارد، حفظ سلامت زائران و فراهم کردن شرایطی است که افراد بتوانند با توجه به وضعیت جسمی خود، اعمال و مناسک حج را به شکل مطلوب انجام دهند و با سلامت و آرامش به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

جنگجو خاطرنشان کرد: بررسی علمی وضعیت جسمی متقاضیان و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط هر فرد، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از مشکلات احتمالی و حفظ سلامت زائران در طول انجام اعمال و مناسک حج داشته باشد.

منبع: سازمان حج و زیارت