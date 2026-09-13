باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵۸ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است.
پیش از آن، شبکه تلویزیونی المسیره یمن گزارش داد که هواپیماهای سعودی دو حمله به استان صعده انجام دادهاند که پایگاه اصلی انصارالله به شمار میرود. این شبکه همچنین از شلیک توپخانه در شهرستان مرزی منبه در همین استان خبر داد.
المسیره صبح امروز نیز گزارش داد که نیروهای وابسته به عربستان در تعز، گذرگاه جوله القصر میان تعز و شهر الحوبان را بستند. خبرنگار این شبکه در تعز اشاره کرد که در پی بسته شدن این گذرگاه، مسافران گرفتار شدهاند.
طی روزهای اخیر، انصارالله در یک پیشروی سریع در سواحل غربی یمن، کنترل بخشهای مهمی از ساحل دریای سرخ، از جمله شهر بندری مخا و جزایر راهبردی در نزدیکی بابالمندب را به دست گرفته است. رزمندگان این گروه همچنین به جزیره پریم در مرکز تنگه بابالمندب رسیدهاند؛ تحولی که عملاً موقعیت انصارالله را در این آبراه تقویت کرده است.
این پیشروی در حالی رخ داده که بابالمندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی میان دریای سرخ و اقیانوس هند است. همزمان با کنترل انصارالله بر سواحل یمن و جزایر اطراف آن، عربستان حملات خود را در یمن افزایش داده است.
منبع: روزنامه الاهرام