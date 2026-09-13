مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه از تعویق نشست وزرای امور خارجه کشور‌های ساحلی خلیج فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمد علی بک مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه درباره دلیل تعویق نشست ایران با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس؛ گفت: بنا به درخواست برخی کشور‌های منطقه و تصمیم مشترک عمان و ایران، نشست وزرای امور خارجه کشور‌های ساحلی خلیج فارس که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بود، به تاریخی دیگر موکول گردید.

مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در رایزنی نزدیک با عمان، درباره زمان مناسب برای برگزاری این نشست هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تنگه هرمز ، عمان ، وزارت امور خارجه
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