باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی بک مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه درباره دلیل تعویق نشست ایران با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس؛ گفت: بنا به درخواست برخی کشور‌های منطقه و تصمیم مشترک عمان و ایران، نشست وزرای امور خارجه کشور‌های ساحلی خلیج فارس که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بود، به تاریخی دیگر موکول گردید.

مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در رایزنی نزدیک با عمان، درباره زمان مناسب برای برگزاری این نشست هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.

منبع: ایرنا