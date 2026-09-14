پاری سن ژرمن در هفته چهارم لوشامپیونه فرانسه در خانه برست به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته چهارم لوشامپیونه فرانسه تیم فوتبال پاری سن ژرمن میهمان برست بود.

شاگردان لوئیز انریکه در ۳ بازی گذشته خود ۲ تساوی و یک شکست کسب کرده بودند و به همین دلیل نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشتند.

PSG بازی را از ابتدا تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه ۵ فران تورس دروازه برست را باز کرد و بازی تا انتها با همین یک گل پیگیری شد تا پاریسی ها با یک گل به برتری برسند و نخستین پیروزی خود در فصل جدید لوشامپیونه را جشن بگیرند.

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پاریسی ها با این پیروزی ۶ امتیازی شدند و به رده هفتم جدول صعود کردند.

اشرف حکیمی مدافع مراکشی پاری‌سن‌ژرمن چند دقیقه مانده به پایان نیمه اول دچار مصدومیت عضلانی شد و مجبور به ترک زمین شد و حالا باید منتظر مصدومیت او چقدر جدی است.

برچسب ها: پاری سن ژرمن ، لوشامپیونه فرانسه ، برست
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