باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در اولین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب از ساعت۱۹:۳۰ برابر تیم شباب الاهلی امارات در استادیوم راشد دبی صف آرایی می‌کند.

تراکتوری‌ها که شروع خوبی در فصل جدید داشتند و بدون گل خورده صدرنشین لیگ برتر فوتبال بودند، اما در بازی آخر خود با استقلال خوزستان ترمزشان کشیده شد و رکورد گل نخوردنشان شکسته شد و باختند. البته آنها با وجود باخت در بازی آخر خود در لیگ برتر همچنان با ۱۶ امتیاز در صد جدول رده بندی حضور دارند.

شاگردان جواد نکونام به دنبال بردن تیم شباب الاهلی امارات هستند تا دست پر به ایران برگردند و علاوه بر این، انتقام شکست سال گذشته را از حریف اماراتی خود بگیرند، اما آنها کار سختی در امارات پیش رو دارند.

نبود علیرضا بیرانوند در درون دروازه تراکتور بزرگ‌ترین دغدغه جواد نکونام در بازی امشب است. بیرانوند به علت محرومیتی که از فصل گذشته لیگ نخبگان آسیا برایش مانده است، قادر به همراهی تیمش در بازی امشب نیست و پارسا جعفری به جای بیرانوند قرار است از دروازه تراکتور محافظت کند. جعفری در شرایطی باید نخستین بازی رسمی خود برای تراکتور را انجام دهد که نه تجربه حضور در ترکیب این تیم را دارد و نه سابقه بازی در چنین سطحی از رقابت‌های آسیایی. به همین دلیل، مسابقه با شباب‌الاهلی برای او فقط یک بازی معمولی نیست؛ بلکه می‌تواند یکی از مهم‌ترین شب‌های دوران حرفه‌ای‌اش باشد. او بدون اینکه بازی کند برای اولین بار درون دروازه می‌ایستد و این موضوع می‌تواند ریسک بزرگی محسوب شود.

در آن طرف، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم تراکتور است تا اولین گام لیگ نخبگان آسیا را محکم بردارد.

تیم شباب الاهلی در لیگ ۱۴ تیمی امارات با انجام ۵ مسابقه در رده چهارم جدول است. ۵ گل خورده و ۱۰ گل زده و یک شکست مقابل الجزیره متحمل شده است.

شباب الاهلی ۴ بازیکن ایرانی دارد. سردار آزمون، سعید عزت الهی دو ملی‌پوش کشورمان به همراه رضا غندی‌پور و مهرزاد سیفی در این تیم حضور دارند که غندی پور و سیفی فعلاً جایی در ترکیب اصلی الاهلی ندارند.

شباب الاهلی تیمی به ارزش ۴۸.۶۵ میلیون دلار است که سومین تیم ارزشمند فوتبال امارات بعد از الجزیره و الوصل محسوب می‌شود.

تاریخچه دیدار‌های رودررو کفه ترازو را به نفع نماینده امارات سنگین می‌کند. طبق آمار رسمی در چهار تقابل گذشته شباب الاهلی ۲ پیروزی، یک تساوی و تنها یک باخت داشته است. شوالیه‌های سرخ در سه دیدار اخیر قاره‌ای خود هرگز به تراکتور نباخته‌اند. برد سه بر صفر شباب الاهلی در مرحله حذفی فروردین ماه گذشته هنوز پیش چشم هواداران تراکتور زنده است؛ مسابقه‌ای که بعد از اخراج بیرانوند در نیمه دوم گره خورد و در نهایت با گل‌های سزار و عزت‌اللهی و ماتئوسائو به برتری قاطع اماراتی‌ها انجامید.

مهدی ترابی و هاشم نژاد به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم تراکتور در این بازی نیستند.

تقابل جواد نکونام با ژاردین سرمربی برزیلی شباب الاهلی جذاب و دیدنی خواهد بود.

به هر حال باید دید تیم تراکتور در نبود بیرانوند می‌تواند دست پر از امارات برگردد و یا تیم شباب الاهلی از میزبانی خود نهایت استفاده را می‌کند و برنده این بازی می‌شود.