تیم‌های استقلال و السد در نخستین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب به مصاف یکدیگر می‌روند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته اول لیگ نخبگان آسیا  امشب از ساعت ۲۱:۴۵  در ورزشگاه بین المللی شهر بصره به مصاف تیم السد قطر می‌رود.

با توجه به  تصمیم AFC مبنی بر سلب امتیاز میزبانی از تیم‌های ایرانی، نمایندگان کشورمان در فصل جدید مسابقات باشگاهی آسیا مجبور هستند دیدار‌های خود را در کشور‌های ثالث برگزار کنند که انتخاب مدیران استقلال، شهر بصره عراق بوده است.  

استقلال با وجود پنجره بسته توانست فصل جدید را خوب شروع کند و این تیم  از ۷ بازی ابتدایی خود در لیگ، ۴ برد و ۳ مساوی به دست آورده است و با ۱۵ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار دارد.  

آبی پوشان پایتخت با وجود اینکه از امتیاز میزبانی در بازی امشب برخوردار نیستند، اما آنها امیدوارند که ایرانی‌های مقیم بصره به ورزشگاه بیایند و با حمایت آنها بتوانند تیم السد قطر را شکست بدهند و دست پر به ایران برگردند. باشگاه استقلال نیز در همین راستا اقدام به اختصاص بلیت رایگان به هواداران ایرانی کرده تا با ایجاد جوی مناسب در ورزشگاه، حمایت حداکثری هواداران را پشت سر خود داشته باشد.

صالح حردانی کاپیتان استقلال که چند روز پیش از سوی سهراب بختیاری زاده اخراج شده بود بعد از عذرخواهی به تیم برگشته است و این خبر خوبی برای هواداران استقلال به شمار می‌آید.  

تیم استقلال  در ۷ هفته ابتدایی لیگ برتر فقط یک گل دریافت کرده و در ۶ مسابقه موفق به ثبت کلین شیت شده است. این آمار نشان می‌دهد آبی پوشان از استحکام دفاعی برخوردار هستند و از این نقطه قوت خود در بازی امشب می‌توانند به نحو احسن استفاده کنند.  

در آن طرف، تیم السد قطر فصل جدید را طوفانی آغاز کرده است. سفیدپوشان هر ۵ مسابقه ابتدایی خود را پرگل، پیروز شده‌اند و میانگین بیش از ۴ گل زده به ازای هر بازی ثبت کرده‌اند؛ آماری که السد را در صدر جدول لیگ ستارگان قطر قرار داده است.  

تیم السد  در خط دفاعی به اندازه خط حمله قدرتمند نشان نداده و در مسابقات این فصل گل‌های متعددی دریافت کرده است. همین موضوع می‌تواند نقطه امید استقلال برای ضربه زدن به نماینده قطر باشد. آبی‌پوشان می‌توانند با استفاده از بازیکنانی همچون یاسر آسانی، جلال‌الدین ماشاریپوف، سعید سحرخیزان و علیرضا کوشکی از فضا‌های موجود در خط دفاعی السد استفاده کنند و با ارائه یک نمایش هجومی مناسب، دروازه حریف را تهدید کنند.

کلودینیو،  روبرتو فیرمینو و اکرم عفیف هم مهم‌ترین ستاره‌های السد هستند که روی تمامی گل‌های تیم قطری در لیگ، اثر گذاشتند.

استقلال و السد برای دوازدهمین بار در تاریخ مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در ۱۱ تقابل قبلی، استقلال چهار بار به پیروزی رسیده، السد ۲ مرتبه برنده شده و پنج دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین تقابل ۲ تیم در لیگ نخبگان آسیا برگزار شد که السد در دوحه قطر با نتیجه ۲ بر صفر استقلال را شکست داد.

قضاوت این بازی را قاسم الحاتمی از عمان برعهده دارد.

آبی‌پوشان حالا امیدوارند این بار در بصره نتیجه متفاوتی رقم بزنند و نخستین پیروزی خود برابر السد در لیگ نخبگان آسیا را جشن بگیرند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ نخبگان آسیا
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