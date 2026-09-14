باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن حسینی بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست این تیم برابر تیم استقلال خوزستان اظهار کرد: اتفاقات و حاشیههایی که در بازی با گل گهر رقم خورد و درگیری که بین خداداد عزیزی و امید عالیشاه صورت گرفت، تمرکز تیم را از بین برد. ما دنبال بهانه نیستیم و نمیخواهیم برد استقلال خوزستان را لوث کنیم.
او افزود: تمرکز تیم تراکتور را یک نفر به وجود نمیآورد که بگوییم سرپرست و یا سرمربی تیم میتواند تمرکز را ایجاد کند و سلسله مراتبی دارد که از تدارکات تا مالک تیم برای ایجاد تمرکز در روز بازی لازم است. شما یک فیلمی را بردارید و کات و جلو و عقبش کنید، این احتمال وجود دارد که گل شهریار مغانلو آفساید باشد. البته همان طور که خداداد عزیزی بیان کرده ۵، ۶ ماه هست که VAR آپدیت نشده است.
حسینی بیان کرد: عدم تمرکز تیمی، نبود تماشاگر در ورزشگاه دستگردی و از دست موقعیتهای گلزنی باعث شدند که تراکتور برابر استقلال خوزستان شکست بخورد. البته چنین مشکلاتی را تیم امیر خلیفه نداشته است و در نهایت توانست بازی را پیروز شود.
بازیکن سابق تراکتور درباره بازی این تیم تبریزی مقابل تیم شباب الاهلی امارات را چطور ارزیابی میکند، گفت: تیمهای ایرانی همیشه شروع خوبی در آسیا داشتند. به هر حال بازیکن خارجی باید یک سرو گردن از بازیکنان داخلی باکیفیتتر باشد و امثال یاسر آسانی و چند بازیکن خارجی دیگر کیفیت خوبی از خود نشان دادند. تیمهای آسیایی هم به خاطر اینکه دغدغه مالی ندارند بازیکنان باکیفیت خارجی از لیگهای اروپایی و آمریکای جنوبی میآورند و ما در این زمینه ضعیف هستیم و یک رقابت نابرابری بین ما و تیمهای آسیایی وجود دارد. البته بازیکنان ایرانی با غیرت و تعصب خود این خلا را پر کردند.
او افزود: من فکر نمیکنم تیم تراکتور مشکلی داشته باشد و ان شا الله این تیم تبریزی برابر شباب الاهلی امارات دست پر از زمین مسابقه بیرون بیاید. تراکتوریها باید باخت برابر استقلال خوزستان را به فراموشی سپرده و از آن درس بگیرند و ضعف خود را مرتفع کرده و از نقاط قوت خود از جمله خط حمله آتشین خود استفاده کنند تا پیروزی پرگلی را به دست آوردند و طرفداران خود را خوشحال کنند.
حسینی درباره اینکه تیم فوتبال تراکتور باید در کشور عمان از حریفان آسیایی خود میزبانی کند، اظهار کرد: به هر حال توفیق اجباری بوده است. من فکر میکنم تراکتوریها ۳ گزینه برای میزبانی داشتند. با توجه به اتفاقاتی که در کشورمان رخ داده است، ما باید کشور دوست را برای میزبانی انتخاب میکردیم که در نهایت عمان برای میزبانی برگزیده شد. ما امتیاز میزبانی را نداریم چه بسا قبل از جنگ هم میزبانیها را نداشتیم و استقلال و پرسپولیس هم نمیتوانستند در ورزشگاه آزادی میزبانی کنند و حتی تراکتور هم نمیتوانست در یادگار، اما تبریز بازی کند. شاید این حرف من گل به خودی باشد، اما کیفیت چمنهای خارج از کشور، امتیازی برای نمایندگان ایران خواهد بود. به هر حال اگر تیمهای ما بتوانند از این امتیاز استفاده کنند خیلی خوب است.
او خاطر نشان کرد: البته اصلیترین امتیاز ما حضور هواداران در ورزشگاهها هست، که ما این امتیاز را نخواهیم داشت. اگر هم امتیاز هواداری برخوردار باشیم خیلی اندک است، مگر اینکه ایرانیان کشور عمان بتوانند افتخار بدهند و به ورزشگاه بیایند و از تیم تراکتور حمایت کنند.
حسینی درباره اینکه فحاشی خداداد عزیزی در بازی تراکتور و گل گهر را چطور ارزیابی میکند، گفت: اتفاق دیروز و امروز نبوده است و زخمی بوده که در این بازی سر باز کرده است. احترام و ادب حلقه گمشده ورزش کشورمان است. هر جا شما میروید باید مراقب رفتار و کردار خود باشید و حد و حدود خود را نگه دارید. اگر آدم عصبی هستید در آن لحظه خود دار و خویشتن دار باشید. اگر آدم بی ادبی هستید شما مسئولیت دارید و شخصیت حقیقی محسوب میشوید. ورزشکاران ما حد و حدود خود را بدانند و احترام بزرگتر خود را نگه دارند. البته بزرگتر هم باید احترام کوچکتر را حفظ کند و این ۲ طرفه هست. توهین و فحاشی به نوامیس در سکوها و داخل و بیرون از زمین امر طبیعی شده است. پهلوانی منش ورزش است و کدام پهلوانی را میشناسید که در گذشته توهین کرده باشد.
بازیکن سابق تراکتور بیان کرد: اگر قانونی باشد که هر کسی که فحاشی میکند چه سابقه ملی داشته یا نداشته باشد را نقره داغ کند در آن صورت بقیه حساب کار دستشان میآید.
او درباره اینکه خداداد عزیزی با محرومیت ۴ ماه نقره داغ میشود، گفت: هجمه و فشار وارده شده، باعث شد فردای بازی تراکتور و گل گهر حکم محرومیت ۴ ماه و ۴ جلسهای عالیشاه را صادر کنند. وقتی کسی قتلی انجام میدهد همین فردا اعدامش نمیکنند و بالغ بر ۲ سال طول میکشد تا پرونده به دیوان عدالت برود و بعد حکم اعدام اجرا میشود. قاعدتا خیلی سریع این رای صادر شده است. در حالی که باید به طرفین درگیری مهلت بدهند تا از خودشان دفاع کنند. اگر قانونی باشد که تحت الشعاع احساسات نباشد و ضوابطی و نه روابطی باشد در آن صورت هر حکمی صادر شود همه جای دنیا میپذیرند. به نظرم قوانین ما سفت و سخت نیست وگرنه کسی به خودش اجازه نمیدهد از قانون تخطئی کند.