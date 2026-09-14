باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کاظم محمودی پیشکسوت تیم فوتبال تراکتور در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان تبریزی در آستانه بازی با شباب الاهلی امارات اظهار کرد: تیم تراکتور تا اینجای کار قبل از بازی با استقلال خوزستان عمکرد مناسبی داشته است. با توجه به اینکه قبل از بازی‌های لیگ تغییر سرمربی اتفاق افتاد و جواد نکونام جایگزین محمد ربیعی شد، نتایج خوبی گرفته است.

حواشی باعث برهم خوردن تمرکز تراکتور شد

او افزود: البته تیم تراکتور در چند هفته گذشته چندین مصدوم داشته است و نکونام هم وقت نداشته است تا تفکرات خود را به تیم القا کند. به نظرم حواشی که برای تیم تراکتور قبل از بازی با استقلال خوزستان به وجود آمد، تمرکز تیم را بهم ریخت و همین موضوع باعث شد که تراکتور عملکرد خوبی نداشته باشد و متاسفانه شکست بخورد.

تراکتور قبل از بازی با شباب الاهلی امارات نیاز به برد داشت

محمودی گفت: به نظرم تراکتور قبل از بازی با شباب الاهلی امارات نیاز به برد داشت که با روحیه بالایی به این بازی آسیایی برود. اگر تراکتور بازی با استقلال خوزستان را پیروز می‌شد، از لحاظ روحی و روانی برای بازی آسیایی آماده می‌شد. همچنین لیگ برتر به مدت یک ماه تعطیل است و نکونام فرصت دارد تا تفکرات خود را القا کند و در روند نتیجه گیری تراکتور تاثیرگذار است. البته فوتبال است و اتفاقاتی رخ می‌دهد.

گل اولی که تراکتور زد، آفساید نبود

پیشکسوت تراکتور بیان کرد: به نظرم گل اولی که تراکتور زد، آفساید نبود. من نمی‌دانم VAR در گرفتن آفساید درست عمل کرد یا نه! اگر این گل مورد قبول قرار می‌گرفت در آن صورت در روند نتیجه گیری تراکتور می‌توانست تاثیر بگذارد و این تیم می‌توانست با گل‌های بیشتری برنده شود. ما نمی‌خواهیم دنبال بهانه باشیم. تراکتور بازیکنان توانمندی در فاز حمله دارد.

دست نکونام در برخی از پست‌ها خالی است

او ادامه داد: تراکتور پارسال بهترین وینگر‌ها را در لیگ برتر داشت و هاشم نژاد و ترابی بهترین‌های لیگ محسوب می‌شوند، اما امسال این ۲ بازیکن مصدوم هستند. هلالوویچ چندین بازی نبود و این موضوع باعث شد که دست نکونام در برخی از پست‌ها خالی باشد. من فکر می‌کنم تراکتور در یک ماه تعطیلات این فرصت را دارد تا نقیصه‌های تاکنیکی خود را برطرف کند و هم بازیکنان مصدومش به بازی‌ها برسند.

سردار آزمون و سعید عزت اللهی شناخت خوبی از تراکتور دارند

محمودی درباره اینکه بازی تراکتور با شباب الاهلی امارات را چطور می‌بیند، بیان کرد: تیم شباب الاهلی خوب است و سرمایه گذاری عظیمی انجام داده است. سردار آزمون و سعید عزت اللهی، رضا غندی پور بازیکنان ایرانی شباب الاهلی شناخت خوبی از فوتبال ایران به خصوص تراکتور دارند و همین موضوع کار تراکتور را سخت خواهد کرد. همچنین تراکتور سال گذشته در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان برابر شباب الاهلی شکست خورد و از این رقابت‌ها حذف شد. تراکتور سال گذشته عملکرد خوبی در لیگ نخبگان داشت، اما متاسفانه جنگ تحمیلی باعث شد که تراکتور ۴۰ روز نتواند خوب تمرین کند و نتیجه بازی را به حریف اماراتی خود واگذار کرد. من فکر می‌کنم بازی سختی هست، اما تراکتور این پتانسیل دارد که بتواند بازی را ببرد و به بازی‌های بعدی فکر کند.

تراکتور طراوت همیشگی را نداشته است

او خاطر نشان کرد: واقعیت این است که مصدومیت‌های پیاپی باعث شده جلوی روند تیم گرفته شود. همچنین دیر اضافه شدن جواد نکونام به تیم تراکتور باعث شد که تراکتور طراوت همیشگی را نداشته، اما این تیم تا الان به جز بازی با استقلال خوزستان خوب نتیجه گرفته است. ان شا الله این بازی را ببرد و برای بازی‌های آینده امیدوار‌تر باشد.

حق ایرانی ها با عدم میزبانی در آسیا اجحاف می شود

محمودی درباره اینکه عدم میزبانی تراکتور در بازی‌های آسیایی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: واقعا‌ ای اف سی دارد تبعیض قائل می‌شود. اگر جنگ است در سایر کشور‌ها هم جنگ رخ می‌دهد و از مبدا آن کشور‌ها به ما تجاوزصورت گرفته است. اگر ما از میزبانی محروم شدیم باید کشور‌های دیگر هم محروم می‌شوند. واقعا تاسف می‌خورم که هواداران ما نمی‌توانند در بازی امروز حضور پیدا کنند و هزینه‌های گزافی به تیم‌های ایرانی از جمله تراکتور، استقلال تحمیل می‌شود و در حقشان اجحاف می‌شود. من فکر می‌کنم فدراسیون فوتبال به دنبال این باش د که میزبانی را به تیم‌های ایرانی برگرداند. اگر این اتفاق ببفتد، مساوات و عدالت برقرار می‌شود. به نظرم دور از عدالت است که ما در کشور دیگری غیر از ایران داریم میزبانی می‌کنیم. تیم‌های ایرانی مخصوصا تیم تراکتور، حضور تماشاگرانشان روی نتیجه تیمشان تاثیرگذار است و یار دوازدهم هستند. به نظرم اگر اتفاقاتی بیفتد و میزبانی به ایرانی‌ها تعلق بگیرد خیلی خوب می‌شود.

تراکتور به دور از حواشی دست پر به ایران برمی گردد

پیشکسوت تراکتور درباره اینکه نتیجه بازی با شباب الاهلی امارات را چطور پیش بینی می‌کند، گفت: تیم شباب الاهلی بازیکنان خوبی در اختیار گرفته است و تیم خوبی دارد. این تیم در لیگ نخبگان سال گذشته نشان داد که تیم توانمندی است. من فکر می‌کنم تراکتور می‌تواند نتیجه بگیرد. متاسفانه حواشی، عدم هماهنگی و عدم شناخت جواد نکونام باعث شد که تراکتورنتواند برابر حریف اهوازی خود پبروز شود. اگر تراکتور از حواشی فارغ شود در آن صورت می‌تواند با دست پر برگردد.