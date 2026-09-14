با توجه به تداوم برخی مشکلات اجرایی از سوی مدیریت شهری برای رفع معضلات زیست‌محیطی، پرونده‌ای با عنوان جرم «ترک فعل» برای شهردار دورود در دادگستری شهرستان تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود با اشاره به وضعیت نامناسب مدیریت پسماند و برخی واحدهای آلاینده در این شهرستان گفت: در راستای اجرای وظایف قانونی و صیانت از محیط زیست، موضوع مشکلات و معضلات زیست‌محیطی شهرستان، از جمله مسائل مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری و مشکلات زیست‌محیطی کشتارگاه دام شهرداری، به صورت مستمر مورد پیگیری اداره حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به تداوم برخی مشکلات و ضرورت انجام اقدامات قانونی و اجرایی از سوی مدیریت شهری برای رفع معضلات زیست‌محیطی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و در نهایت پرونده‌ای با عنوان جرم «ترک فعل» برای شهردار دورود در دادگستری شهرستان تشکیل شد.

وی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از ایجاد و تداوم آلودگی، نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری است و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع رفع کانون‌های آلاینده و ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود گفت: هدف از اقدامات قانونی، پیشگیری از استمرار آلودگی و الزام دستگاه‌های مسئول به انجام وظایف قانونی خود در راستای حفظ سلامت مردم و محیط زیست شهرستان است.

منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

برچسب ها: شهرداری دورود ، لرستان ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
پرونده قطع ۱۵۰ اصله درخت در منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان روی میز قاضی
شهردار دورود :
شهرستان دورود شرایط مناسبی برای جاذبه‌های گردشگری و توریستی دارد
شهرستان دورود
پاکسازی معابر شهرستان دورود در ایام محرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاییزِ پرمخاطره در اولادقبای دلفان؛ اهالی چشم‌انتظار جاده و پل دسترسی
آخرین اخبار
پاییزِ پرمخاطره در اولادقبای دلفان؛ اهالی چشم‌انتظار جاده و پل دسترسی
۳۷ هزار سند دفترچه‌ای در صف تغییر؛ ثبت اسناد لرستان وعده یک‌هفته‌ای داد
۸ هزار دانش‌آموز لرستانی زیر چتر حمایت آموزشی؛ اجرای طرح «حامی» در ۱۴۵ پایگاه تابستانی