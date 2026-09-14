باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود با اشاره به وضعیت نامناسب مدیریت پسماند و برخی واحدهای آلاینده در این شهرستان گفت: در راستای اجرای وظایف قانونی و صیانت از محیط زیست، موضوع مشکلات و معضلات زیستمحیطی شهرستان، از جمله مسائل مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری و مشکلات زیستمحیطی کشتارگاه دام شهرداری، به صورت مستمر مورد پیگیری اداره حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به تداوم برخی مشکلات و ضرورت انجام اقدامات قانونی و اجرایی از سوی مدیریت شهری برای رفع معضلات زیستمحیطی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و در نهایت پروندهای با عنوان جرم «ترک فعل» برای شهردار دورود در دادگستری شهرستان تشکیل شد.
وی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از ایجاد و تداوم آلودگی، نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری همه دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری است و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع رفع کانونهای آلاینده و ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود گفت: هدف از اقدامات قانونی، پیشگیری از استمرار آلودگی و الزام دستگاههای مسئول به انجام وظایف قانونی خود در راستای حفظ سلامت مردم و محیط زیست شهرستان است.
منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان