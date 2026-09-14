روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز و نایب‌قهرمانی تیم ملی والیبال کشورمان در آسیا پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تنگه هرمز همچنان بسته می‌ماند، بازآرایی بودجه در جنگ، خودروسازان در حاشیه امن بنزینی و بلیت المپیک سوخت از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

آرمان ملی

آرمان امروز

چارسوق

وطن امروز

جوان

همشهری

شرق

عصر ایرانیان

خراسان

فرهیختگان

نوبنیاد

قدس

ایران

تعادل

اعتماد

جمهوری اسلامی

کیهان

سازندگی

اطلاعات

ایران ورزشی

گل

شوت

 

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۲ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۱ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۹ شهریور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستور پزشکیان به دستگاه‌های اجرایی درباره دورکاری و طرح «روز بدون خودرو»
واکنش قالیباف به خبر بلومبرگ با استفاده از انیمیشن «سیمپسون‌ها»
آموزش هزار گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود
پزشکیان وارد تهران شد
تعویق نشست تنگه هرمز به درخواست برخی کشورهای منطقه و تصمیم مشترک تهران و مسقط صورت گرفت
گزارش تفصیلی تحلیل عملکرد ۲ ساله دولت چهاردهم منتشر شد
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۳ شهریور
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۳ شهریور
تعویق نشست تنگه هرمز به درخواست برخی کشورهای منطقه و تصمیم مشترک تهران و مسقط صورت گرفت
آموزش هزار گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود
دستور پزشکیان به دستگاه‌های اجرایی درباره دورکاری و طرح «روز بدون خودرو»
پزشکیان وارد تهران شد
واکنش قالیباف به خبر بلومبرگ با استفاده از انیمیشن «سیمپسون‌ها»
گزارش تفصیلی تحلیل عملکرد ۲ ساله دولت چهاردهم منتشر شد
پزشکیان دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد
سردار ابن‌الرضا: تهدیدات دشمن از نظر ما ارزش عملیاتی ندارد/ امروز ایران قوی‌تر، متحدتر است
پزشکیان: کشور‌های عضو بریکس به دنبال حاکمیت چندصدایی در جهان هستند
عراقچی: دستور کار نشست عمان، بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است
منابع وام ازدواج و فرزندآوری ۷۳ درصد افزایش یافت
رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران روز جمعه برگزار می‌شود
رایزنی‌های فشرده عراقچی در دهلی‌نو؛ از چین و برزیل تا مصر
مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان از مهر آغاز می‌شود/ رتبه‌بندی باید از افزایش حقوق فراتر رود
ترامپ چاره‌ای ندارد جز اینکه تفاهم‌نامه با ایران را اجرا کند
مسعود پزشکیان: با هیچ کشور منطقه مشکل نداریم؛ با پایگاه‌های آمریکا مشکل داریم
رئیس‌جمهور: بریکس باید در دفاع از حاکمیت ملی و ممنوعیت توسل به زور نقش مؤثرتری ایفا کند
رئیس مجلس قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ کرد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مصر در حاشیه اجلاس بریکس
انتخابات آمریکا و معادله جنگ با ایران؛ چه زمانی واشنگتن به سمت اقدام نظامی می‌رود؟
دیروز هرمز، امروز باب‌المندب؛ دو گلوگاه راهبردی منطقه زیر چتر محور مقاومت
نیروی دریایی آمریکا زیر تیغ ایران است