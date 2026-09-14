مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، یک قاچاقچی سوخت را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محدثی نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل سه هزار و ۹۰۰ لیتر نفت گاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش پنج میلیارد و ۷۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد. 

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محدثی نژاد اظهار کرد: شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو قاچاق، مبلغ پنج میلیارد و ۷۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تصریح کرد: مأموران انتظامی طبس هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: قاچاق سوخت ، تعزیرات حکومتی
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