دومین روز از برگزاری کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری با هدف بزرگداشت ایثارگران با استقبال گسترده برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کنگره ملی ۲هزار و ۷۵۰ شهید استان که با هدف بزرگداشت مقام والای شهدا و تبیین فرهنگ ایثار در جامعه برگزار شده است، با گذشت دو روز از آغاز فعالیتها، همچنان با برنامههای متنوع و حضور پرشور مخاطبان ادامه دارد.
دیروز، دومین روز از برگزاری این رویداد بزرگ، شاهد برنامههای متنوعی از جمله روایت گری داستان های ایثار، نمایشگاه و اجرای نمایش مهتاب و مین و من بود.
برگزاری این کنگره که یکی از رویدادهای مهم جاری در استان محسوب میشود، با هدف بازخوانی مسیر پرفراز و نشیب ایثارگران و آشنایی نسل جدید با ارزشهای دفاع مقدس در حال اجراست.
این رویداد ملی که با مدیریت و همکاری نهادهای مختلف استان در حال برگزاری است، تا تاریخ ۳۰ شهریورماه ادامه خواهد داشت. برنامههای پیشرو شامل نشستهای تخصصی، نمایشگاههای ملموس و مراسمهای فرهنگی خواهد بود که هدف نهایی آنها، پیوند میان ارزشهای اصیل شهدا و نسل جوان است.
از علاقمندان، پژوهشگران و ایثارگران دعوت شده است تا از فرصت حضور در این کنگره و بهرهمندی از برنامههای متنوع آن تا پایان ماه شهریور استفاده کنند.