باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - گرداب بن یکی از جاذبههای طبیعی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری است که در نزدیکی شهر بن و در دامنههای زاگرس قرار دارد.
این آبگیر زیبا و دیدنی با وسعت بیش از ۳۸ هزار متر مربع و عمق متوسط ۱۰ متر، در سال ۱۳۸۹ از طرف هیئت دولت به عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی شد.
بیرون آمدن آب از زیر کوه، گردابی تشکیل داده که فضای مناسبی برای قایقرانی و مکان تفریحی برای گردشگران فراهم کرده است.
این منطقه به دلیل وجود چشمه و آب جاری، فضای سرسبز و پوشش گیاهی متنوع، بهویژه در فصل بهار و تابستان، مورد توجه گردشگران و طبیعتدوستان قرار میگیرد.
حفظ منابع آب، پوشش گیاهی و پاکیزگی این منطقه، علاوه بر تداوم زیباییهای طبیعی گرداب بن، در حفاظت از اکوسیستمهای ارزشمند زاگرس نیز اهمیت دارد.