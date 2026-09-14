برداشت ذرت علوفه ای از مزارع کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - کشت ذرت علوفه‌ای که از اواسط اردیبهشت تا اوایل تیرماه انجام می شود حالا از اواخر شهریور برداشت آن آغاز و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد.



البته به دنبال انتشار هشدار هواشناسی مبنی بر کاهش نسبی دمای هوا او ماندگاری هوای سرد، به منظور جلوگیری از سرمازدگی محصولات، به کشاورزان توصیه شده محصولات اقدام کنند.

سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری هم اعلام کرد با توجه به افزایش زمین‌های کشاورزی و همچنین توسعه ماشین‌آلات و مکانیزاسیون این بخش، تامین تمهیدات لازم برای سوخت مورد نیاز این بخش از جمله الزامات بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

با وجود هزاران دستگاه تراکتور و کمباین برای برداشت غلات در این استان ، یکی از الزامات توسعه کشاورزی مدرن، بهره‌ور و اقتصادی توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی و تجهیز این بخش به مدل‌های مکانیزه ماشین‌آلات است.









