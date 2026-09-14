باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با افزایش مصرف برق و حساسیت بیشتر بر پایداری شبکه، برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز به یکی از محور‌های مهم نظارت صنعت برق تبدیل شده است؛ مراکزی که با استفاده از برق یارانه‌ای و بدون مجوز، علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه، حق سایر مشترکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.

استخراج رمزارز با دستگاه‌های پرمصرف، در صورت انجام خارج از چارچوب‌های قانونی، می‌تواند فشار قابل توجهی بر شبکه برق وارد کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده غیرمجاز عملاً از منابعی استفاده می‌کند که هزینه آن را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم سایر مشترکان و در نهایت عموم مردم پرداخت می‌کنند.

کشف ۱۴ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال

هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۵۵۵ مرکز غیرمجاز کشف شده است حدود ۵۰ درصد از کشفیات صورت‌گرفته توسط گزارش‌های مردمی بوده است.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۲ میلیارد تومان پاداش به عوامل شناسایی توسط توانیر پرداخت شده است.

این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شناسایی مراکز غیرمجاز، با مشارکت مردم انجام شده و گزارش‌های مردمی همچنان یکی از ابزار‌های مؤثر در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه به شمار می‌رود.

ماینر غیرمجاز؛ مصرفی که هزینه آن به دیگران تحمیل می‌شود

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مسئله ماینر‌های غیرمجاز را نباید تنها از منظر تخلف یک فرد یا یک واحد صنفی بررسی کرد. زمانی که یک مرکز بدون مجوز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز استفاده می‌کند، در واقع از زیرساختی بهره می‌برد که برای تأمین نیاز‌های عمومی و قانونی مشترکان طراحی شده است.

مسئله فقط میزان برقی نیست که یک دستگاه ماینر مصرف می‌کند؛ مسئله اصلی این است که مصرف غیرمجاز، حق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد وقتی فردی بدون مجوز از برق یارانه‌ای برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کند، در واقع هزینه‌ای را که باید خودش پرداخت کند به شبکه و در نهایت به جامعه تحمیل می‌کند. این موضوع با اصل عدالت در مصرف انرژی سازگار نیست.

برق یک زیرساخت عمومی است و نحوه مصرف آن باید به گونه‌ای باشد که حقوق همه مشترکان رعایت شود. برخورد با ماینر‌های غیرمجاز، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، به برقراری عدالت میان مصرف‌کنندگان قانونی و غیرقانونی کمک می‌کند.

ماینر‌های غیرمجاز، عدالت در مصرف انرژی را از بین می‌برند

استفاده‌کنندگان غیرمجاز از ماینر‌ها با دور زدن مقررات، شرایطی نابرابر در میان مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند؛ چرا که فعالان قانونی موظف به رعایت ضوابط و پرداخت هزینه‌های مربوط به فعالیت خود هستند، اما مراکز غیرمجاز بدون پذیرش این الزامات به فعالیت ادامه می‌دهند.

استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز فقط یک تخلف فردی نیست؛ چرا که این اقدام می‌تواند حقوق دیگر مشترکان را تضییع کند. وقتی یک فرد بدون پرداخت هزینه واقعی از منابع عمومی استفاده می‌کند، در حقیقت بخشی از حق دیگران را نادیده می‌گیرد و عدالت در توزیع و مصرف انرژی را از بین می‌برد.

مشارکت مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز

با توجه به اینکه طبق اعلام توانیر حدود نیمی از کشفیات از طریق گزارش‌های مردمی انجام شده، افزایش آگاهی عمومی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی مراکز غیرمجاز داشته باشد.

استخراج قانونی رمزارز تابع مقررات مشخصی است و فعالیت خارج از این چارچوب، علاوه بر ایجاد فشار بر شبکه برق، می‌تواند حقوق سایر مشترکان را نیز تضییع کند.

در نهایت، مقابله با ماینر‌های غیرمجاز تنها یک اقدام نظارتی برای کشف دستگاه‌های پرمصرف نیست؛ بلکه بخشی از تلاش برای حفظ پایداری شبکه، جلوگیری از استفاده ناعادلانه از منابع عمومی و صیانت از حقوق مشترکانی است که مصرف برق خود را در چارچوب قانون انجام می‌دهند.