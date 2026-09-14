باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به راه‌اندازی نخستین صندوق درآمد ارزی در بازار سرمایه گفت: اینکه وزیر اقتصاد وعده راه‌اندازی این ابزار را مطرح کرده بود و اکنون اجرای آن آغاز شده، اقدام مثبتی است و می‌تواند مسیر جدیدی برای مدیریت منابع ارزی کشور ایجاد کند.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس اظهار کرد: هر سازوکاری که بتواند منابع ارزی موجود در جامعه را به‌صورت هدفمند جمع‌آوری و مدیریت کند و این منابع را در مسیر تولید و تأمین کالاها و نیازهای اساسی کشور به کار بگیرد، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین پایدار ارز داشته باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید بخشی از منابع ارزی کشور در اختیار مردم قرار دارد و در منازل، صندوق‌های امانات یا سایر محل‌ها نگهداری می‌شود. اگر این منابع از طریق یک سازوکار مطمئن و قابل اعتماد وارد صندوق‌های درآمد ارزی شود، علاوه بر اینکه میزان منابع ارزی موجود در کشور بهتر مشخص خواهد شد، امکان برنامه‌ریزی و استفاده هدفمند از آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.

حسینی تصریح کرد: تجمیع این منابع می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند تصویر دقیق‌تری از ظرفیت‌های ارزی موجود در داخل کشور داشته باشد و منابع جمع‌آوری‌شده را برای حوزه‌هایی که بیشترین نیاز را دارند، ازجمله تولید و واردات کالاهای اساسی، مدیریت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد جذابیت برای صاحبان منابع ارزی گفت: اقتصاد کشور با نوسانات مختلفی در حوزه تورم و نرخ ارز مواجه است، بنابراین صندوق‌های درآمد ارزی باید به گونه‌ای طراحی شوند که برای سرمایه‌گذار انگیزه کافی ایجاد کنند. مردم باید بدانند علاوه بر حفظ ارزش دارایی خود، از سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها سود مناسبی نیز دریافت خواهند کرد.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس اضافه کرد: مسئله مهم دیگر، اطمینان از بازگشت اصل سرمایه است. اگر فردی ارز خود را در این صندوق قرار می‌دهد، باید در زمان نیاز بتواند معادل همان ارز را دریافت کند. این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری اعتماد عمومی نسبت به صندوق‌های درآمد ارزی دارد.

حسینی با بیان اینکه افتتاح نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی در بورس اقدامی مثبت از سوی وزیر اقتصاد است، اظهار کرد: تجربه‌هایی که در گذشته در زمینه جذب سپرده‌های ارزی مردم وجود داشته، نشان می‌دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. مردم زمانی منابع خود را وارد چنین صندوق‌هایی می‌کنند که مطمئن باشند هر زمان به سرمایه خود نیاز داشتند، امکان دریافت آن مطابق تعهدات صندوق وجود خواهد داشت.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر سازوکار صندوق‌های درآمد ارزی بتواند هم بازدهی مناسبی برای مردم ایجاد کند و هم حفظ و بازگشت منابع ارزی آنها را تضمین کند، این ابزار می‌تواند به یک مکانیزم مؤثر برای جذب منابع ارزی موجود در جامعه تبدیل شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در چنین شرایطی، منابعی که امروز به‌صورت راکد نگهداری می‌شوند، می‌توانند وارد چرخه اقتصادی شده و برای نیازهای واقعی کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع هم به حفظ ارزش دارایی مردم کمک می‌کند و هم ظرفیت جدیدی برای مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس با مثبت ارزیابی کردن راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ارزی اظهار کرد: ایجاد سازوکاری برای جمع‌آوری ارزهای راکد و هدایت هدفمند آنها به سمت تولید و تأمین نیازهای اساسی کشور می‌تواند به پایداری منابع ارزی کمک کند، مشروط بر اینکه حفظ ارزش سرمایه و بازگشت اصل ارز مردم به‌طور کامل تضمین شود.

حسینی در پایان تأکید کرد: صندوق‌های درآمد ارزی می‌توانند ابزار مناسبی برای ساماندهی و هدفمند کردن منابع ارزی کشور باشند و اگر سازوکار آنها بر پایه اعتماد، حفظ ارزش سرمایه، سودآوری مناسب و امکان دریافت اصل ارز در زمان نیاز شکل بگیرد، می‌توانند نقش مهمی در جمع‌آوری منابع ارزی موجود در جامعه و استفاده برنامه‌ریزی‌شده از این منابع در اقتصاد کشور ایفا کنند.