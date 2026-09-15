مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس آمار سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت در داخل مصرف می شود که بیش از ۹۰۰ هزار تن آن از تولید داخل و مابقی مبادی واردات تامین می شود، هرچند برخی کارشناسان معتقدند که بعد از حذف ارز ترجیحی، سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش داشته است.

البته در بازار گوشت اختلاف فقط بر سر میزان واردات نیست، بلکه پرسش اصلی این است که برای تامین پایدار گوشت باید روی واردات حساب باز کرد یا تولید داخل را تقویت کرد؟ از طرفی برای تعدیل قیمت و کنترل بازار چه اقداماتی باید انجام شود؟ چراکه بررسی ها نشان می دهد قیمت دام و گوشت قرمز در مغازه ها هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارد.

براساس گفته کارشناسان، میانگین قیمت هر کیلو دام ۶۷۰ هزار تومان است که براین اساس لاشه درب کشتارگاه یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان باید عرضه شود و با سود منطقی یدست مصرف کننده برسد که متاسفانه بدلیل فاصله چشمگیر قیمت ها، هر کیلو گوشت بالای ۲ میلیون تومان بدست مصرف کننده می رسد که تشدید نظارت ها می تواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

مرتضی معتمد مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های تولید گوشت قرمز در کشور، گفت: ایران از اقلیم مناسبی برای تولید گوشت دام سبک برخوردار است، اما خشکسالی، کاهش منابع آبی و افت کیفیت مراتع، صنعت دامپروری کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گفته وی، کاهش مراتع و افزایش وابستگی دامداری‌های بسته به نهاده‌های وارداتی، از جمله عواملی است که هزینه تولید را افزایش داده و در مقاطعی، صنعت دام را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

معتمد با بیان اینکه بخشی از نیاز گوشت قرمز کشور از طریق واردات تامین می‌شود، افزود: مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که حدود ۹۳۰ تا ۹۵۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود و مابقی باید از طریق واردات تأمین شود.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت گوشت وارداتی بیان کرد: قیمت جهانی گوشت گوسفند حدود ۶.۵ تا ۷ دلار است و در صورت واردات گوشت بره با مشخصات مورد پسند مصرف‌کننده ایرانی، قیمت تمام‌شده می‌تواند به حدود ۸.۵ تا ۹ دلار برسد. این محاسبات بر مبنای نرخ ارز تالار مرکز مبادله انجام می‌شود، همچنین بخشی از اختلاف قیمت‌ها می‌تواند ناشی از ضعف یا عدم نظارت باشد و اصناف نیز در نظارت بر واحدهای زیرمجموعه خود مسئولیت دارند.

مشکلی در تولید و عرضه دام نداریم/ ضعف در نظارت ها عامل اصلی گرانی گوشت قرمز

افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلی در تولید و عرضه دام نداریم، گفت: در حال حاضر عرضه دام به وفور در حال انجام است به طوریکه میزان عرضه بیش از تقاضاست.

به گفته وی، در شرایط فعلی مشکلی در تولید گوشت قرمز نداریم و با ورود به نیمه دوم سال، نگرانی ها در خصوص پشتیبانی از تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز دامداران تشدید می شود.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک تولید سالانه گوشت قرمز در کشور را بالای ۹۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: کمتر از ۱۰۰ هزار تن نیاز به گوشت صنعتی داریم که در این ایام وارد شده و در خصوص تامین گوشت خانوار نیازی به واردات نداریم و تولید داخل جوابگوی نیاز کشور است، همچنین زایش های پاییز دام سبک تا اواسط آبان استمرار دارد و از طرفی بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش تولید دام در ابتدای سال و عدم اصلاح کالابرگ با انباشتگی دام روبرو هستیم. همچنین با اضافه شدن زایش های پاییز به جمعیت تولید، کمبودی در عرضه گوشت داخل نداریم.

صدردادرس با بیان اینکه گرانی گوشت قرمز ناشی از سوء مدیریت دولت و ضعف در نظارت هاست، گفت: ضعف در نظارت ها منجر به فاصله چشمگیر قیمت از درب کشتارگاه تا توزیع در بازار است که تمامی این موارد به زیان تولیدکننده و مصرف کننده است.

به گفته وی، بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام شده تولید افزایش یافت و از طرفی تورم موجود در جامعه بر مولفه های تولید اثر گذار است، به طور میانگین قیمت هر کیلو دام ۶۷۰ هزار تومان است که براین اساس لاشه درب کشتارگاه یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان باید عرضه شود، اما متاسفانه در خرده فروشی ها قیمت بالای ۲ میلیون تومان عرضه می شود که این امر ناشی از ضعف در نظارت ها بر خرده فروشی است.

مصرف ماهانه ۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور

رضا سالمی دبیر انجمن فرآورده های خام دامی گفت: در اوایل سال به مسئولان وزارت جهاد اعلام کردیم که با توجه به میزان تولید ماهانه ۵۰ تا ۵۵ هزار تن و مصرف ۶۵ تا ۷۰ هزار تن، کسری ۱۰ تا ۱۵ هزار تن در ماه باید از طریق واردات جبران شود.

به گفته وی، با توجه به شرایط جنگ و تعطیلی دانشگاه ها و مدارس، مصرف کاهش یافت و از طرفی بدلیل نوسان نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز عملا تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید نبودند، از این رو دام خود را زودتر از موعد مقرر عرضه کردند.

سالمی ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه های تولید و نیاز به نقدینگی بیشتر، برخی دامداران پرواربندی ادامه ندادند و همه این عوامل موجب شده تا بنابر پیش بینی های قبلی قیمت دام طی روزهای اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و به تناسب آن قیمت گوشت نوسان داشته است‌.

این مقام مسئول با اشاره به آینده بازار گوشت بیان کرد: در ۶ ماهه دوم سال با استمرار وصعیت فعلی شاهد افزایش قیمت گوشت و فرآورده های گوشتی در بازار خواهیم بود.

به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۱۶ تا ۱۷ هزار تن گوشت قرمز وارد شده که کسری واردات گوشت از ابتدای سال بدلیل موجودی مناسب گوشت در کشور و کاهش مصرف نسبت به سال قبل، عملا بدلیل کاهش مصرف شوک قیمتی در بازار خود را نشان نداد، اما در نیمه دوم سال با بازگشایی دانشگاه ها و مدارس و عادی شدن شرایط کشور، میزان گوشت فعلی جوابگوی نیاز کشور را نمی دهد.

سالمی ادامه داد: افزایش قیمت گوشت تاثیر خود را بر افزایش دیگر محصولات پروتئینی همچون مرغ و تخم مرع می گذارد و عملا این افزایش قیمت به آنها قابل تعمیم است و دولت با تعیین‌ تکلیف ارز واردات گوشت با حداقل زمان ارز تخصیص بدهد چراکه این نگرانی در واردکنندگان وجود دارد که با ورود و ترخیص کالا، چنانچه منتظر تخصیص ۲ تا ۳ ماهه ارز باشند، همین امر موجب شده تا آنها اقدام به واردات نکنند که دولت باید این دغدغه واردکنندگان رفع کند تا گوشت وارد کشور شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت ارز در تالار مبادله بدلیل نوسان نرخ مشخص نیست، گفت: این‌ نگرانی در واردکننده وجود دارد که قیمت ارز در تالار مبادله بالا رود و واردکنندگانی که کالا را آوردند، متحمل زیان شوند، از این رو بحث واردات مغفول مانده و تجار تمایلی به واردات ندارند.

وی با اشاره به تاثیر محاصره دریایی بر واردات گوشت قرمز تصریح کرد: سالهاست با تحریم ها روبروهستیم، از این رو در تامین زنجیره کالاهای اساسی که وارداتی است با ۲ مشکل مواجه هستیم که مسئله نخست آن خرید و پرداخت وجه است، اما در شرایط فعلی بدلیل محاصره دریایی واردات کالا باید از مسیرهای جدید انجام شود که براین اساس مشکلی در تامین گوشت نداریم و تنها محاصره دریایی قیمت تمام شده کالا را بواسطه افزایش هزینه های حمل تحت تاثیر قرار می دهد که واردکنندگان با مدیریت صحیح بدنبال کاهش هزینه ها هستند.

گفتنی است تقویت تولید، کاهش هزینه‌های تامین مالی و ایجاد بازار مطمئن برای دامدار در کنار واردات گوشت برای مصارف صنعتی و تشدید نظارت ها می تواند منجر به ایجاد آرامش بازار و تعادل قیمت شود.