باشگاه خبرنگاران جوان - مجید رستگاری گفت: حجم آب دریاچه در زمان مشابه سال گذشته ۳۱۰ میلیون مترمکعب بود که امسال ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب بیشتر شده است.

وی با اشاره به تراز قابل توجه دریاچه ارومیه در سال جاری اضافه کرد: تراز دریاچه ارومیه نیز طبق آخرین پایش صورت گرفته به ۱۲۷۰ متر و ۶۳ سانتی متر رسیده که یک متر و هشت سانتی متر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: میزان افزایش آب در پایش اخیر نسبت به ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) نیز یک متر و ۱۳ سانتی متر افزایش یافته است.

رستگاری با بیان اینکه پهنه دریاچه ارومیه در حال حاضر ۲ هزار و ۷۰ کیلومتر مربع است،‌ اظهار کرد: این میزان در زمان مشابه سال گذشته فقط ۵۰۲ کیلومتر مربع بود که آمار کنونی بسیار امید بخش است.

وی گفت: با توجه به این آمار، پهنه دریاچه ارومیه هم در یک سال اخیر بیش از چهار برابر شده است.

وضعیت خوب دریاچه ارومیه در سال جاری موجب حضور هزاران گردشگر از استان های مختلف و حتی مرکزی کشور شده به طوری که در روزهای پایانی هفته،‌ ترافیک جاده موسوم به شهید کلانتری در حاشیه دریاچه ارومیه بسیار قابل توجه است.

در ابتدای مهرماه سال گذشته (ابتدای سال آبی) وضعیت دریاچه ارومیه بسیار ناامیدکننده بود ولی با بارش های خوبی پاییزی، زمستانی و بهاری و همچنین اقدامات ستاد احیا همچون مسیرگشایی، لایروبی و مدیریت رودخانه های اقماری و انتقال آب حوضه به حوضه وضعیت دریاچه روز به روز بهتر شد.

در حال حاضر با توجه به باقی ماندن حدود ۹ روز به پایان سال آبی و همچنین شروع روند کاهش دمای هوا و پایین آمدن میزان تبخیر آب دریاچه، انتظار می رود که انتهای سال آبی جاری شاهد وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ابتدای سال آبی در دریاچه ارومیه باشیم.

البته با تصمیم و دستور تاریخی استاندار آذربایجان‌غربی در آب گیری تالاب‌ها،‌ وضعیت آن‌ها نیز در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد به گونه‌ای که امسال تقریبا تمامی تالاب‌های استان آبگیری و احیا شد.

منبع ایرنا