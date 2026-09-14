باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نور یزدان درباره مطالبات مردم مناطق مختلف استان، ضمن پاسخ به گلایه‌های مطرح‌شده از سوی اهالی سراسو، به تشریح روند اجرای پروژه‌های آبرسانی در مناطق روستایی پرداخت و بر پیگیری مسائل اجتماعی و عمرانی این طرح‌ها تأکید کرد.

پروژه آبرسانی اسون و بادیه جدم علیخانی در مسیر تکمیل

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آبرسانی منطقه اسون و بادیه جدم علیخانی، از اجرای پروژه مشترک با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در میانه مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه شده است، گفت: بخشی از موانع موجود، مربوط به مسائل اجتماعی منطقه بوده که برای رفع آنها اقدامات لازم در حال انجام است.

یزدان با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکلات موجود، اعلام کرد که پروژه آبرسانی این منطقه در حال پیگیری است و با تکمیل عملیات اجرایی، زمینه ورود آن به مدار بهره‌برداری فراهم خواهد شد

بر اساس توضیحات مدیرعامل آبفا، دو پروژه آبرسانی روستایی در این محدوده در دستور کار قرار دارد و روند اجرای آنها با هدف تأمین آب پایدار برای ساکنان منطقه دنبال می‌شود.

وعده بهره‌برداری از پروژه‌های آبرسانی در اواسط پاییز

در ادامه این گفت‌و‌گو، درباره زمان تقریبی بهره‌برداری از پروژه‌های آبرسانی مطرح‌شده نیز پرسش شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به روند اجرای طرح‌ها، ابراز امیدواری کرد که پروژه‌های مورد اشاره تا اواسط پاییز تکمیل شده و وارد مدار بهره‌برداری شوند.

این وعده در حالی مطرح می‌شود که تأمین آب پایدار روستا‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آبرسانی، از مطالبات مهم مردم مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

قطعی آب در مناطق ناصرخسرو، جلال آل‌احمد و بلوار شورا؛ توضیحات آبفا

بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به گلایه‌های شهروندان درباره قطعی طولانی‌مدت آب در برخی مناطق شهری اختصاص داشت.

در این زمینه، نام مناطق ناصرخسرو، جلال آل‌احمد، بلوار شورا و شهید عینی مطرح شد؛ مناطقی که به گفته مطرح‌شده در گفت‌و‌گو، با قطعی آب مواجه بوده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به مشکلات ایجادشده در شبکه آبرسانی، توضیح داد که بخشی از قطعی‌ها به عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و آسیب‌دیدگی خطوط انتقال آب مربوط بوده است.

وی گفت با توجه به تجربه سال گذشته، امسال تلاش شده است ذخیره آب در مخازن افزایش پیدا کند تا در زمان بروز مشکلات، امکان مدیریت بهتر تأمین آب وجود داشته باشد.

اجرای پروژه‌های عمرانی و احتمال آسیب به خطوط قدیمی

یزدان در تشریح دلایل بروز برخی قطعی‌های آب، به اجرای پروژه‌های عمرانی و فعالیت ماشین‌آلات در محدوده شبکه اشاره کرد.

به گفته وی، در برخی مناطق، اجرای پروژه‌های عمرانی و عملیات حفاری می‌تواند به انشعابات و خطوط انتقال آب آسیب وارد کند و موجب شکستگی لوله‌ها یا قطعی موقت شبکه شود.

مدیرعامل آبفا با اشاره به اینکه بخشی از خطوط شبکه در سال‌های گذشته اجرا شده‌اند، بر اهمیت توجه به وضعیت زیرساخت‌های موجود و مدیریت عملیات عمرانی تأکید کرد.

وی همچنین از پیگیری مشکلات به وجود آمده و تلاش برای رفع قطعی‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه اقدامات اجرایی، وضعیت تأمین آب در مناطق آسیب‌دیده بهبود یابد.

مدیریت هوشمند شبکه آب؛ راهکاری برای کاهش مشکلات زیرساختی

در بخش پایانی این گفت‌و‌گو، موضوع مدیریت هوشمند شبکه آب نیز مطرح شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی و اقدامات زیرساختی، بر اهمیت شناسایی مشکلات شبکه و بهبود مدیریت تأسیسات آب‌رسانی تأکید کرد.

اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه، در کنار توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح خطوط فرسوده، می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مشکلات و مدیریت بهتر منابع آب کمک کند

تأمین آب پایدار؛ مطالبه اصلی مردم لرستان

اظهارات مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان نشان می‌دهد که تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی، رفع موانع اجتماعی طرح‌های عمرانی، مدیریت قطعی‌های آب شهری و توسعه زیرساخت‌های شبکه، از محور‌های اصلی اقدامات آبفا در استان است.

پروژه‌های آبرسانی اسون و بادیه جدم علیخانی، در کنار طرح‌های عمرانی مناطق شهری، بخشی از برنامه‌های جاری برای بهبود خدمات آب‌رسانی به شمار می‌روند.

اکنون انتظار مردم مناطق مختلف لرستان این است که وعده‌های مطرح‌شده در زمینه تکمیل پروژه‌ها و رفع مشکلات شبکه، با شتاب بیشتری عملیاتی شود تا دسترسی پایدار به آب شرب برای روستاییان و شهروندان فراهم شود.