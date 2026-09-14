باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که واشنگتن ذخایر بزرگی از سلاح دارد. او مدعی شد که برخی از سلاح‌ها تقریبا به مقدار نامحدود در دسترس هستند.

ترامپ توضیح داد که آمریکا در حال حاضر موشک‌های پاتریوت را در تعداد بیشتری نسبت به گذشته تولید می‌کند. او ادعا کرد که کشورش به افزایش قابلیت‌های تولیدی خود در زمینه سلاح و مهمات ادامه می‌دهد.

ادعاهای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها و تحلیل‌های آمریکایی نسبت به کاهش ذخایر برخی موشک‌های پدافند هوایی، به ویژه موشک‌های پاتریوت و تاد، هشدار داده‌اند.

گزارش‌ها تخمین زده‌اند که ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکل به زیر ۱۰۰۰ موشک رسیده است، در حالی که ذخایر موشک‌های تاد به حدود ۲۵۰ موشک کاهش یافته است.

این گزارش‌ها این کاهش را به استفاده فشرده از موشک‌های رهگیر در طول جنگ علیه ایران نسبت دادند و هشدار دادند که بازگرداندن ذخایر به سطح قبل از جنگ می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ طول بکشد.

منبع: اسپوتنیک