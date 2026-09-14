ترامپ مدعی شد واشنگتن ذخایر بزرگی از تسلیحات را در اختیار دارد و برخی سلاح‌ها تقریبا به مقدار نامحدود موجود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که واشنگتن ذخایر بزرگی از سلاح دارد. او مدعی شد که  برخی از سلاح‌ها تقریبا به مقدار نامحدود در دسترس هستند.

ترامپ توضیح داد که آمریکا در حال حاضر موشک‌های پاتریوت را در تعداد بیشتری نسبت به گذشته تولید می‌کند. او  ادعا کرد که کشورش به افزایش قابلیت‌های تولیدی خود در زمینه سلاح و مهمات ادامه می‌دهد.

ادعاهای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها و تحلیل‌های آمریکایی نسبت به کاهش ذخایر برخی موشک‌های پدافند هوایی، به ویژه موشک‌های پاتریوت و تاد، هشدار داده‌اند.

گزارش‌ها تخمین زده‌اند که ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکل به زیر ۱۰۰۰ موشک رسیده است، در حالی که ذخایر موشک‌های تاد به حدود ۲۵۰ موشک کاهش یافته است.

این گزارش‌ها این کاهش را به استفاده فشرده از موشک‌های رهگیر در طول جنگ علیه ایران نسبت دادند و هشدار دادند که بازگرداندن ذخایر به سطح قبل از جنگ می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ طول بکشد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تسلیحات آمریکا ، جنگ با ایران ، سامانه پاتریوت
خبرهای مرتبط
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
منبع ایرانی: ترامپ در پی بازگشت به میز مذاکره است
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به یک‌دهم سطح پیش از جنگ رسید
اعتراف فرمانده آمریکایی به ضربه سنگین ایران به ناوگان پنجم آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
شوک استراتژیک به عربستان پس از عدم ورود آمریکا به جنگ یمن
پهپاد گلوبال هاوک ژاپن ناپدید شد
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
پولیتیکو: کاخ سفید در مهار جهش قیمت نفت درمانده شده است
ارتش اسرائیل خواستار پرهیز از حمله به یمن شد
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
ادعای مرتس درباره نسل جدید زیردریایی‌های روسیه با قابلیت هدف‌گیری زیرساخت‌ها
آخرین اخبار
کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد
یحیی سریع: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است
طرح استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران
روسیه یک نفتکش حامل سوخت برای ارتش اوکراین را هدف قرار داد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
ترامپ: دیوان عالی آمریکا با تصمیم‌های خود کشور را صدها سال به عقب برده است
فیدان: امنیت، ثبات و رفاه ایران تأثیری مستقیم بر منطقه دارد
روسیه: ناتو هیچ مدرکی از نقش مسکو در توطئه پهپادی لایپزیگ پیدا نکرد
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامدهای تقسیم اقتصاد جهان به بلوک‌ها
ادعای مرتس درباره نسل جدید زیردریایی‌های روسیه با قابلیت هدف‌گیری زیرساخت‌ها
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
هشدار صهیونیست‌ها نسبت به حضور ارتش اسرائیل در لبنان
پولیتیکو: کاخ سفید در مهار جهش قیمت نفت درمانده شده است
لاوروف: پرونده‌های ایران و اوکراین محل معامله میان روسیه و آمریکا نیست
هشدار اریتره درباره پایگاه نظامی اسرائیل در سومالی‌لند
دانمارک، سفیر روسیه را پس از شلیک منور به بالگرد نظامی احضار کرد
نفت در پی تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه، ۲.۵ درصد جهش کرد
مالزی سه کانتینربر عازم اسرائیل را توقیف کرد
ارتش اسرائیل خواستار پرهیز از حمله به یمن شد
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز
پکن پس از گزارش کمبود مهمات آمریکا، بر حل‌وفصل سیاسی جنگ ایران تأکید کرد
روسیه به پایگاه‌های خود در سوریه تجهیزات می‌فرستد
دموکراسی آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال رسید
اختلال در شبکه ریلی هلند در پی خرابکاری احتمالی
واشنگتن مجددا تعرفه واردات کالا‌های کانادایی را افزایش داد
تأکید پاکستان و گروسی بر اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
یونیسف: بیش از ۱۳۷ هزار کودک یمنی از آموزش محروم شده‌اند