باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در رادیو اقتصاد با اشاره به نقش صورتحساب‌های الکترونیکی و سامانه مؤدیان در شفافیت اقتصادی گفت: هرچه تبادلات مالی و اقتصادی شفاف‌تر و منضبط‌تر ثبت و ضبط شود، اقتصاد غیررسمی کوچک‌تر شده و امکان سیاست‌گذاری و حکمرانی بر ریال افزایش می‌یابد.

موحدی درباره ارتباط صورتحساب‌های الکترونیکی و سامانه مؤدیان با کنترل تورم اظهار کرد: اگر موضوع را گسترده‌تر و در چارچوب «حکمرانی ریال» مورد توجه قرار دهیم، می‌توان گفت حکمرانی ریال مقدمه‌ای برای سیاست‌گذاری در حوزه پول و در نهایت کنترل تورم است.

وی افزود: برای بررسی دقیق‌تر این موضوع باید مشخص شود منظور از صورتحساب الکترونیکی چیست و این ابزار چگونه می‌تواند به حکمرانی ریال کمک کند. هرچه بتوانیم اعتبار ریال را به عنوان وجه رایج کشور افزایش دهیم و از جایگزین شدن شبه‌پول‌ها و سایر ابزارها به جای ریال جلوگیری کنیم، می‌توانیم به ثبات‌بخشی در سیاست‌های پولی کمک کنیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: دارایی‌هایی مانند طلا، سکه، رمزارزها، انواع ارز و سایر ابزارهایی که ممکن است در عمل جایگزین ریال شوند، از جمله مواردی هستند که باید در چارچوب حکمرانی ریال مورد توجه قرار گیرند.

موحدی با بیان اینکه ساماندهی و ایجاد شفافیت در تبادلات مالی، نقش مهمی در این زمینه دارد، گفت: در هر اتفاق اقتصادی، دو جریان به صورت همزمان شکل می‌گیرد؛ از یک سو پول و تراکنش مالی رد و بدل می‌شود و از سوی دیگر کالا، خدمت یا دارایی مورد عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. برعکس این موضوع نیز صادق است؛ هر زمان کالایی مورد معامله قرار می‌گیرد، در سمت دیگر معامله نیز وجه و پولی مبادله می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر این دو جریان، یعنی جریان پول و جریان کالا و خدمات، به صورت همزمان مورد ثبت و ضبط قرار گیرند، امکان ایجاد شفافیت گسترده در ساختار اقتصاد فراهم می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: در بخش تبادلات کالایی، می‌توان با استفاده از صورتحساب الکترونیکی، معاملات را منضبط، ثبت و ضبط کرد و از سوی دیگر، تراکنش‌های مالی نیز از طریق سازوکارهایی که بانک مرکزی در نظر می‌گیرد، ثبت و ضبط می‌شوند.

موحدی تأکید کرد: ایجاد تناظر میان تراکنش‌های بانکی و تبادلات مربوط به اموال، املاک، دارایی‌ها، کالاها و خدمات، در عمل می‌تواند بخش قابل توجهی از ساختار اقتصادی کشور را شفاف و قابل رصد کند.

وی افزود: هرچه این تناظر و شفافیت در اقتصاد بیشتر شود، اقتصاد غیررسمی یا همان «اقتصاد سایه» کوچک‌تر خواهد شد و در نتیجه، سیطره و امکان مداخله سیاست‌گذاران بر اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: هرچه سهم اقتصاد غیررسمی افزایش پیدا کند، عرصه سیاست‌گذاری و حکمرانی بر وجه رایج کشور و ریال محدودتر می‌شود و در مقابل، با کاهش اقتصاد سایه، قدرت مدیریتی و سیاست‌گذاری در حوزه پول و اقتصاد افزایش خواهد یافت.