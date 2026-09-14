باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد + فیلم

مردم در تجمعات شبانه، علاوه بر نمایش اقتدار، همدلی و اتحاد خود را به تصویر کشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صدونودوهفتمین شب تجمعات، مردم با حضور در میادین، جلوه‌هایی از ایستادگی، همدلی و وحدت را به نمایش گذاشتند.

 

مطالب مرتبط
۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد + فیلم
young journalists club

تداوم تجمعات شبانه و محکومیت جنایت آمریکا + فیلم

۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد + فیلم
young journalists club

صد و هشتاد و نهمین شب اقتدار مردم ایران + فیلم

۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد + فیلم
young journalists club

اتحاد مردم، استیصال دشمن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات حمله آمریکا به کشتی ایرانی؛ یک شهید و ۴ مصدوم + فیلم
۹۳۲

جزئیات حمله آمریکا به کشتی ایرانی؛ یک شهید و ۴ مصدوم + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
مخمصه جدید آمریکا + فیلم
۸۲۸

مخمصه جدید آمریکا + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
ایران در بریکس؛ جایگاهی که واشنگتن ندارد + فیلم
۶۸۶

ایران در بریکس؛ جایگاهی که واشنگتن ندارد + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
پایان بازداشت ۱۰ صیاد هرمزگانی + فیلم
۵۲۷

پایان بازداشت ۱۰ صیاد هرمزگانی + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
یک سوم خودروها به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند! + فیلم
۴۰۶

یک سوم خودروها به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند! + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha