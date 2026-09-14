کره جنوبی و آمریکا در بحبوحه بررسی اعزام نیرو به تنگه هرمز مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کره جنوبی و آمریکا این هفته مذاکرات دفاعی عالی‌رتبه خود را در بوسان برگزار می‌کنند؛ نشستی که احتمالاً موضوع اعزام نیرو‌های کره جنوبی به تنگه هرمز نیز در آن مطرح خواهد شد.

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد نشست دوسالانه گفت‌وگوی یکپارچه دفاعی کره جنوبی و آمریکا از چهارشنبه تا جمعه در بوسان برگزار می‌شود. مقام‌های دو کشور درباره بازپس‌گیری کنترل عملیاتی زمان جنگ، وضعیت دفاعی مشترک و همکاری در زمینه کشتی‌سازی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

انتظار می‌رود احتمال اعزام نیرو‌های کره جنوبی به تنگه هرمز نیز با توجه به فشار واشنگتن برای مشارکت سئول در تأمین امنیت این آبراه مطرح شود. کره جنوبی هفته گذشته تیمی را برای ارزیابی وضعیت امنیتی منطقه به امارات اعزام کرد، اما تأکید کرده هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو نگرفته است. ایران نیز درباره چنین اقدامی هشدار داده و آن را دارای «پیامد‌های جدی» دانسته است.

سئول همچنین قصد دارد روند انتقال کنترل عملیاتی زمان جنگ از آمریکا را پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری لی جائه‌میونگ در سال ۲۰۳۰ و در صورت امکان از سال آینده پیش ببرد.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره جنوبی ، تنگه هرمز
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