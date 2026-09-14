باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد راسترو، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به ضوابط اجرایی بازار آب گفت: در حال حاضر مبادلات به صورت انتقال شارژ از چاه فروشنده به چاه خریدار انجام می‌شود و در هر معامله حداقل ۱۰ درصد از سهم آب صرفه‌جویی‌شده حفظ می‌شود. همچنین برای مبادلات آب با کیفیت‌های متفاوت، ضرایب مربوط اعمال خواهد شد.

وی افزود: در چارچوب سند سازگاری با کم‌آبی استان و در کنار طرح‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، بازار آب با هدف ایجاد اثربخشی مشترک میان برنامه‌های صرفه‌جویی، کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری منابع آب راه‌اندازی شده است.

راسترو تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آب در استان یزد، استفاده از روش‌های نوین و مؤثر برای مدیریت منابع یک ضرورت است و بازار آب طی دو سال گذشته با موفقیت در استان اجرا شده و در آینده نزدیک نتایج قابل توجهی در مدیریت منابع آب، کمک به حفظ آبخوان‌ها، مدیریت عرضه و تقاضا، کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از کمبود آب و افزایش بهره‌وری به همراه خواهد داشت.

صرفه‌جویی؛ مبنای مبادلات در بازار آب

راسترو با تشریح سازوکار بازار آب گفت: این بازار با ایجاد یک مکانیزم رسمی و بازارمحور، به بهره‌بردارانی که از طریق صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری، بخشی از آب در اختیار خود را آزاد می‌کنند، امکان می‌دهد منابع حاصل از این صرفه‌جویی را در چارچوب ضوابط تعیین‌شده به متقاضیان عرضه کنند.

وی ادامه داد: منابع مالی حاصل از این مبادلات می‌تواند به افزایش تاب‌آوری مالی کشاورزان در سال‌های خشک کمک کند و برای سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون مزارع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، توسعه آبیاری تحت فشار و قطره‌ای و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و دارای ارزش افزوده بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: این سازوکار با هدف ایجاد مشوق برای صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری در مصرف آب طراحی شده و تلاش می‌شود منافع حاصل از افزایش بهره‌وری، زمینه تداوم و توسعه اقدامات صرفه‌جویانه را فراهم کند.

مقابله با واسطه‌گری و بازار غیررسمی آب

وی یکی دیگر از اهداف بازار آب را حذف واسطه‌گری و جلوگیری از شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی عنوان کرد و گفت: ایجاد یک سازوکار رسمی و شفاف برای مبادلات آب می‌تواند از شکل‌گیری بازار سیاه و معاملات غیررسمی جلوگیری کرده و مبادلات منابع آب را در چارچوب ضوابط قانونی و نظارتی قرار دهد.

راسترو افزود: در بازار آب یزد، امکان انتقال آب به صورت فرابخشی، از جمله بین بخش‌های کشاورزی و صنعت، و همچنین به صورت درون‌بخشی میان بهره‌برداران بخش کشاورزی وجود دارد.

تدوین سند صرفه‌جویی آب در یزد

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین از تدوین دستورالعمل صدور «سند صرفه‌جویی آب» خبر داد و با قدردانی از همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، گفت: کرد: این دستورالعمل با همکاری آن سازمان در حال تدوین است و می‌تواند به ساماندهی و شفافیت بیشتر فرآیند ثبت و مبادله صرفه‌جویی‌های آبی کمک کند.

بازار آب نامتعارف در دستور کار یزد

راسترو در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی ازپیگیری‌های موثر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در پیشبرد برنامه‌های مرتبط با بازار آب و قرار گرفتن بازار آب نامتعارف در دستور کار استان خبر داد و گفت: این بازار با تمرکز بر منابعی همچون پساب و آب دریا و با پیگیری‌های انجام‌شده در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان افزود: با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر استفاده از منابع آب نامتعارف، امیدواریم استان یزد به‌زودی فعالیت‌های خود را در این حوزه نیز آغاز کند تا ظرفیت منابعی همچون پساب و آب دریا در کاهش فشار بر منابع آب متعارف و مدیریت پایدار منابع مورد استفاده قرار گیرد.

منبع؛ روابط عمومی