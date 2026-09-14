رئیس پلیس راهور فراجا از پیش‌بینی طرح‌ها و تمهیدات مشترک پلیس، سازمان راهداری و دستگاه‌های امدادی برای مدیریت تردد و فراهم کردن شرایط مناسب سفر در روز‌های پایانی تابستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سید تیمور حسینی»، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به روز‌های پایانی تابستان اظهار کرد: روز‌های محدودی تا پایان تابستان باقی مانده و قاعدتاً تعدادی از هموطنان عزیز از این فرصت باقیمانده برای سفر به نقاط مختلف کشور، به‌ویژه استان‌های شمالی، برنامه‌ریزی خواهند کرد.

وی افزود: با همراهی و مشارکت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر سازمان‌های امدادی، طرح‌ها و تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است تا بتوانیم بهترین شرایط ممکن را در محور‌های مواصلاتی کشور برای هموطنان عزیز فراهم کنیم.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی و هشدار‌های هواشناسی در روز‌های اخیر گفت: این روز‌ها شاهد صدور هشدار‌های مختلف هواشناسی هستیم و شرایط جوی می‌تواند بر وضعیت محور‌های مواصلاتی تأثیرگذار باشد. هفته گذشته نیز محور چالوس به واسطه وضعیت بارندگی و شدت بارش‌ها به مدت ۲۴ ساعت مسدود بود.

سردار حسینی با تأکید بر ضرورت اطلاع از وضعیت راه‌ها پیش از آغاز سفر تصریح کرد: توصیه اکید ما این است که هموطنان عزیز قبل از سفر، حتماً از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری یا شماره ۱۲۰ پلیس راهور از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند تا با آمادگی کامل سفر خود را آغاز کنند و با مسئله و مشکل خاصی در طول مسیر مواجه نشوند.

برچسب ها: پلیس راهور ، سفرهای تابستانی
خبرهای مرتبط
جانشین پلیس راهور فراجا مطرح کرد؛
افزایش ترافیک شهری و جاده‌ای هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مهرماه
سدمعبر و توقف دوبله عامل اصلی گره‌ ترافیکی پایتخت
۴۷ درصد نقاط حادثه‌خیز تهران ایمن شد
تمهیدات ویژه پلیس راهور برای ایمنی دانش‌آموزان در بازگشایی مدارس
تأکید رئیس پلیس راهور بر کیفیت خدمات امدادی و استفاده از امداد خودرو‌های مجاز
خودرو‌های دودزا زیر ذره‌بین پلیس راهور تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
آخرین اخبار
جاده چالوس از ساعت ۲۲ دوطرفه می‌شود
شناسایی و انسداد ۲۱۴ گلوگاه فسادزا در دستگاه‌های دولتی
مردم ثابت کرده‌اند که در مکتب حسینی تنها حقیقت جاری، ایستادگی و استقامت است
تدوین ۲۱ سناریوی جدید برای مواجهه با مخاطرات/ آسیب ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی در جنگ 
معاون قوه قضاییه: ایران حامی مردم و دولت عراق است
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
تعرفه تجاری برای فرهنگسرا‌ها و سرا‌های محله منطقی نیست
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
 ۳۱ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
تعدادی از اتوبوس‌های وارداتی در پاکستان مانده است
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
لایه اوزون در مسیر بازگشت به شرایط مطلوب
پیگیری پرونده‌های کمیسیون پزشکی مجروحان حمله آمریکایی-صهیونیستی به لامرد
حفره لایه اوزون در مسیر ترمیم قرار گرفته است
افزایش ترافیک شهری و جاده‌ای هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مهرماه
سدمعبر و توقف دوبله عامل اصلی گره‌ ترافیکی پایتخت
هنوز سوخت‌های فسیلی اساس اقتصاد و تولید در جهان هستند
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در مرزهای شمال‌غرب
نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان راه‌اندازی می‌شود
کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی بانکی قبل از فرار از کشور دستگیر شد
پژوهش‌های شهری باید به سمت مسائل روز تهران هدایت شود
تمدید ثبت‌نام مسابقات ملی تا نیمه مهر/ ۲۲ نخبه مهارتی ایران راهی مسابقات جهانی شدند