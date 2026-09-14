مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفت: بیشترین علت مردودی خودرو‌ها در مراکز معاینه فنی شهر تهران به عیوب ظاهری اختصاص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - محمدمهدی رضازاده مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مهم‌ترین دلایل مردودی خودرو‌ها در معاینه فنی شهر تهران اظهار کرد: بیشترین دلیل عدم دریافت معاینه فنی در خودرو‌های شهر تهران به بحث عیوب ظاهری مربوط می‌شود.

وی افزود: شکستگی شیشه، نقص‌های فنی که در ظاهر خودرو قابل مشاهده است، خروج دود آبی از اگزوز و مواردی از این دست، تقریباً ۳۰ درصد علل مردودی خودرو‌ها در معاینه فنی را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: حدود ۲۴ درصد موارد مردودی نیز مربوط به گاز‌های خروجی و وضعیت آلایندگی خودروهاست که این موارد عمدتاً به نقص موتور خودرو مربوط می‌شود.

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برچسب ها: معاینه فنی ، نقص فنی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
مردم دیگه توان وقدرت تعمیر خودرو ویا خرید قطعات جدید را ندارند هرچه مهر می کنند خرج خورد و خوراک ودوا و درمان میشود خانواده ها باید اوضاع اقتصادی مریض نابود شدند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
چون عیوب واقعی را نمیتوانید پیدا کنید
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