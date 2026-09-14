قیمت نفت روز دوشنبه در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی، بیش از ۲ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت روز دوشنبه در بحبوحه تشدید تنش‌ها در غرب آسیا که نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده است، صعودی شد و نفت خام برنت به ۱۰۷ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام برنت برای تحویل در ماه نوامبر با ۲.۸ درصد افزایش به ۱۰۷.۵۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر با ۲.۳ درصد افزایش به ۱۰۲.۳۴ دلار در هر بشکه رسید.

نفت پس از بازگشت قیمت‌ها به بالای سطح ۱۰۰ دلار، به روند صعودی خود ادامه داد و به افزایش‌های ثبت شده در هفته گذشته افزود.

تمرکز بازار تا حد زیادی بر «غرب آسیا» باقی ماند، جایی که نگرانی‌های امنیتی جدید، مسیر‌های کلیدی صادرات را تهدید می‌کند.

این در حالی است که عربستان پس از حملات پهپادی، خط لوله شرق به غرب را موقتا تعطیل کرد و به گفته تلویزیون ایران به نقل از فرماندار جزیره قشم، یک کشتی تجاری ایرانی روز یکشنبه در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت که منجر به شهادت یک نفر شد.

تنگه هرمز قبل از جنگ برای کشتیرانی باز بود، اما پس از تجاوز آمریکا به ایران، تهران اکنون از کشتی‌ها می‌خواهد که برای عبور از آن اجازه بگیرند و همچنین در حال بررسی سازوکاری برای اعمال هزینه‌های خدمات است.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت نفت ، تنگه هرمز ، نفت عربستان
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