فرماندار کوهسرخ خراسان رضوی گفت: زلزله ۴.۲ ریشتری صبح امروز در این شهرستان موجب ترک خوردن دیوار برخی ساختمان های فرسوده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن اعمی بندقرایی گفت: زلزله ۴.۲ ریشتری صبح امروز در این شهرستان موجب ترک خوردن دیوار برخی ساختمان های فرسوده شد.‌کانون این زمین لرزه در روستای «شوررود» و «اکبرآباد» حوالی ۱۵ کیلومتری ریوش مرکز شهرستان بوده است و تاکنون گزارشی از تلفات و مصدومیت انسانی و یا آسیب به دام و محل نگهداری دام‌ها گزارش نشده است.

وی گفت: در حال حاضر گروه های امدادی و هلال احمر در آماده باش کامل هستند.

فرماندار کوهسرخ عنوان کرد: زلزله ۴.۲ ریشتری ساعت پنج و هشت دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری به فاصله ۲۱ کیلومتری ریوش رخ داد و پس از آن یک زلزله ۳.۸ ریشتری دیگر ساعت پنج و ۴۱ دقیقه حوالی نقطه قبلی روی داده است.

منبع ایرنا