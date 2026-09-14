برقراری پروازهای مستقیم تهران و مشهد به استانبول

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - طبق پیگیریهای صورت گرفته شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همچنان پروازهای مستقیم خود به مقصد استانبول را از دو ایستگاه تهران و مشهد طبق برنامه پروازی انجام میدهد.
گفتنی است پروازهای ایران ایر از تهران به مقصد استانبول بهصورت روزانه با دو پرواز انجام میشود. پرواز شماره ۷۱۹ ساعت ۶:۳۰ و پرواز شماره ۷۶۹ ساعت ۱۷:۳۰ از تهران به مقصد استانبول انجام میشوند.
مشهد نیز بهعنوان دومین ایستگاه پروازی هما به مقصد استانبول، در روزهای یکشنبه، سهشنبه و جمعه هر هفته پذیرای پرواز مستقیم این شرکت است. این مسیر با هواپیمای ایرباس A330 هما انجام میشود.
مسافران میتوانند برای تهیه بلیت این پروازها از طریق وبسایت ایران ایر یا با تماس با شماره ۰۲۱-۴۶۶۲۲۲، داخلی اقدام کنند.