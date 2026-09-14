شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور مردم انقلابی روستای انارستانک از توابع شهرستان فردوس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه در صحنه روستای انارستانک از توابع بخش اسلامیه شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی در صدونودوهفتمین قرار شبانه همچنان به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خیابان‌ها و میادین گرد هم آمدند و بار دیگر حماسه دیگری خلق کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان جنوبی

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حضور مردم انقلابی روستای انارستانک در قرار شبانه به ایستگاه ۱۹۷ رسید

حضور مردم انقلابی روستای انارستانک در قرار شبانه به ایستگاه ۱۹۷ رسید

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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