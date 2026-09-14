باشگاه خبرنگاران جوان - فرودگاه کرمان شاهد استقبال مسئولان، پیشکسوتان، مربیان و جمعی از ورزشکاران و کاراتهکاهای استان از محمد انکوتی و یزدان قوام بود؛ دو ورزشکاری که در بیستوچهارمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی ردههای پایه آسیا در اردن، عنوان نایبقهرمانی قاره را به دست آوردند.
در این مراسم، سلطانی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، فرهاد وزیری، سرپرست هیئت کاراته استان، رؤسای سبکهای مختلف کاراته، پیشکسوتان و اساتید این رشته و جمعی از ورزشکاران حضور داشتند و از دو مدالآور آسیایی کرمان استقبال کردند.
محمد انکوتی و یزدان قوام، هر دو از کاتاروهای سبک شیتوریو شیتوکای، در بخش کاتای انفرادی نوجوانان و جوانان به روی تاتامی رفتند و با عبور از رقبای خود، راهی فینال شدند.
انکوتی در کاتای انفرادی نوجوانان، رقابتها را با پیروزی ۵ بر صفر مقابل حسین بشیر از سوریه آغاز کرد و در ادامه با نتیجه ۴ بر یک آیهام افانه از اردن را شکست داد و به فینال رسید. وی در دیدار نهایی برابر سیائو هونگ یی از چین تایپه قرار گرفت و با واگذاری نتیجه، مدال نقره و عنوان نایبقهرمانی آسیا را به دست آورد.
یزدان قوام نیز در کاتای انفرادی جوانان پس از برتری ۵ بر صفر مقابل رائد العقبی از اردن و آدام جودهوری از بنگلادش، راهی دیدار نهایی شد. قوام در فینال برابر یعقوب بوکاوا از عربستان سعودی در رقابتی نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و با کسب مدال نقره، نایبقهرمان آسیا شد.
در مجموع، نمایندگان کاراته استان کرمان در این دوره از رقابتهای قهرمانی ردههای پایه آسیا چهار مدال شامل دو طلا و دو نقره کسب کردند.
باران شادفر در وزن ۵۴- کیلوگرم کومیته دختران پس از پیروزی مقابل یو چن زی از چین تایپه و وانی از هند، در دیدار نهایی حسا الراشد از عربستان را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و به مدال طلای آسیا رسید.
ستایش قانعیفرد نیز در وزن ۵۳- کیلوگرم پس از برتری ۳ بر صفر مقابل لایان السعید از اردن، در فینال با نتیجه ۱۰ بر ۲ رماه خیات از عربستان را مغلوب کرد و دومین طلای کرمان را به دست آورد.
به این ترتیب، کاراته کرمان از میدان آسیایی اردن با چهار مدال، شامل دو طلا و دو نقره، بازگشت؛ کارنامهای که نام چهار ورزشکار جوان استان را در جمع مدالآوران این رقابتها قرار داد.