باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سفر خود به لامرد گفت: به مناسبت سفری که به لامرد داشتم، سلام گرم خود را خدمت مردم شریف و مقاوم این منطقه عرض می‌کنم. روز شنبه این فرصت را داشتیم که به اتفاق جمعی از رسانه‌های داخلی و خارجی، که در همین جا لازم می‌دانم از حضور و همراهی آنها تشکر کنم، از مناطق آسیب‌دیده بازدید کنیم و ضمن ادای احترام به شهدا، جانبازان و خانواده‌های آنان، با چشم‌های خود شاهد آثار و نشانه‌های جنایات جنگی آمریکا در اسفند باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: آنچه به‌صورت بی‌واسطه در این سفر مشاهده کردیم، واقعاً فراتر از تصوری بود که پیش از این بر اساس تصاویر تلویزیونی و مطالبی که شنیده بودیم، در ذهن داشتیم. شدت قساوت و جنایتی که در این حملات اعمال شده بود، بسیار تکان‌دهنده است. اینکه یک شهر کوچک ۳۰ هزار نفری و مرکز شهر، یعنی مناطق غیرنظامی و محل زندگی مردم، به میدان آزمایش جدیدترین سلاح‌ها تبدیل شود، با هیچ معیار انسانی سازگار نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: استفاده از یک موشک با کلاهک بسیار سنگین و قدرت انفجاری بالا و منفجر کردن آن در داخل شهر، در نزدیکی اداره انتقال خون و همچنین در مجاورت محیط‌های آموزشی و مدارس، از یک سو و استفاده از سلاح‌های ممنوعه و سلاح‌هایی که در زمره تسلیحات ممنوعه طبقه‌بندی می‌شوند، از سوی دیگر، نشان‌دهنده ابعاد گسترده این جنایت است. همچنین هدف قرار دادن یک منطقه یا محله غیرنظامی و چندین محله مسکونی، با هدف ایجاد ارعاب در میان مردم صورت گرفته است.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: در همان نخستین روزهای حملات نظامی علیه ایران، هم‌زمان با هدف قرار دادن تهران و چند شهر دیگر، شاهد حمله به مناطق غیرنظامی و از جمله یک مدرسه بودیم. در یکی از این حملات، تنها ظرف ۲۵ ثانیه حدود دو هزار کیلوگرم مواد منفجره در فراز شهر منفجر شد و در جریان این حملات، ۲۱ انسان بی‌گناه جان خود را از دست دادند؛ از جمله یک مهمان افغانستانی که در میان قربانیان این جنایت بود.

بقایی گفت: در این سفر همچنین با درد و رنج جانبازان و خانواده‌های شهدا از نزدیک مواجه شدیم. از جمله با مادر شهیدی که پیش از این نیز داغدار فرزند خود شده بود و اکنون سرپرستی و پرستاری از سه نوه خردسال خود را بر عهده دارد؛ سه نوه‌ای که هر سه در جریان این جنایت‌ها جانباز شده‌اند. امیرحسین، نازنین فاطمه و نازنین زهرا، کودکانی هستند که هر کدام بین هفت تا ۱۲ سال سن دارند و با وجود سن کم، آثار این جنایت را با خود به همراه دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: امیرحسام نجفی، یکی از کوچک‌ترین قهرمانان این داستان، نیز نمادی از مظلومیت و فداکاری مردم این منطقه است. همچنین محمود نجفی، که هم معلم بود و هم مربی مدرسه فوتبال، قطعاً نه فقط برای امیرحسام، بلکه برای همه ایرانیان و مردم آزاده، یک قهرمان فداکار محسوب می‌شود؛ چراکه تا آخرین لحظه برای نجات جان دانش‌آموزان خود تلاش کرد و برای نجات کودکانی که در زمین فوتبال حضور داشتند، جان خود را فدا کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: یاد و خاطره همه شهدای جنایت موشکی آمریکا در اسفند را گرامی می‌داریم و در برابر خانواده‌های آنان و همچنین جانبازان این جنایت سر تعظیم فرود می‌آوریم. آنچه در این سفر از نزدیک مشاهده کردیم، بار دیگر نشان داد که مردم این مناطق قربانی جنایتی شده‌اند که هیچ توجیه انسانی و اخلاقی برای آن وجود ندارد.

بقایی گفت: همه می‌دانند که تصمیم‌گیری در مورد مباحث سیاست خارجی و امنیت ملی، تصمیم‌گیری تک‌مولفه‌ای یا تک‌عاملی نیست. ما نمی‌توانیم صرفاً بر اساس یک عامل درباره موضوعات بسیار حساس و پیچیده مرتبط با امنیت ملی کشور تصمیم‌گیری کنیم. بنابراین، نمی‌توان گفت که صرفاً به دلیل بالا یا پایین رفتن قیمت نفت، باید درباره یک موضوع تصمیم بگیریم یا تصمیم نگیریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: نکته دیگری که من باز هم بر آن تأکید می‌کنم، این است که ما نباید به دلیل اقدامات نسنجیده دیگران، اقدامات منطقی و آینده‌نگرانه خودمان را زیر سؤال ببریم. اینکه ایران و عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی، درباره موضوعی که منحصراً مربوط به خودشان است، در راستای یک رویکرد مسئولانه و آینده‌نگرانه به تفاهم برسند و آن را در نشستی با حضور کشورهای منطقه مطرح کنند، به نظر من در راستای یک تصمیم‌گیری مسئولانه و سنجیده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: آنچه میان ایران و عمان در رابطه با تعیین مسیرهای دریانوردی مورد تفاهم قرار گرفته، با در نظر گرفتن حاکمیت و حقوق دو دولت ساحلی و پس از بررسی و مذاکره درباره همه جوانب موضوع حاصل شده است. قرار نیز بر این بود که صرفاً در همین نشست، این موضوع مطرح شود. این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می‌رفت کشورهای منطقه فرصت‌شناس باشند و قدر چنین موقعیت‌هایی را بدانند.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اگر واقعاً قائل به این هستیم که همسایگان دائمی یکدیگر هستیم، با وجود همه بحث‌ها و شکایت‌های به‌حقی که به دلیل عملکرد برخی از این کشورها داریم، باید دور یکدیگر بنشینیم و درباره ایجاد منطقه‌ای امن و به دور از مداخله بازیگران مخرب خارجی گفت‌وگو کنیم. این نشست فرصت بسیار مناسبی برای چنین گفت‌وگویی بود و فکر نمی‌کنم هیچ مسئولی بپذیرد که به هر دلیلی، چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه و چه به دلایلی که واقعاً ارتباطی با ایران ندارد، چنین نشستی برگزار نشود.

بقایی گفت: درباره خبری که مطرح شده است، بله، درست است که عربستان درخواست کرد این نشست، برگزار نشود، اما به نظر من این در واقع دادن آدرس اشتباه است. با دادن آدرس اشتباه، مشکلات حل نمی‌شود. مشکلات یمن ریشه‌های طولانی‌مدت دارد و ما نیز به‌عنوان ایران اعلام کرده‌ایم که تلاش کرده‌ایم و در عمل نشان داده‌ایم که آماده کمک به حل این موضوعات هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: ما گفتیم نقشه راهی که میان خود شما و با مشارکت ما، که هیچ نقشی در آن نداشتیم، تهیه شده است، همچنان می‌تواند مبنای گفت‌وگوهای شما برای حل این مسئله قرار گیرد. به‌خوبی می‌بینیم که تداوم جنگ و درگیری در منطقه میان کشورهای اسلامی، تنها به نفع کسی است که به دنبال استمرار تنش و ناامنی در منطقه و میان کشورهای اسلامی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در مورد اینکه در ادامه چه اقدامی خواهیم کرد، همان‌طور که عرض کردم، تفاهم میان ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی نهایی شده است. ما با مشورت عمان درباره گام بعدی و اینکه به چه شکلی این تفاهم را اعلام کنیم، تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

یمنی‌ها خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند

بقایی گفت: یمنی‌ها خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند. انصارالله یک طرف مستقل یمنی است و بر اساس مصالح و منافع خود، تصمیم‌هایی را که لازم می‌داند اتخاذ می‌کند. بنابراین، نمی‌توان تحولات را بدون توجه به زمینه و واقعیت‌های موجود تحلیل کرد و درباره آن اظهارنظر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: یمن کشوری است که طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته مورد تعرض قرار گرفته و یک محاصره ظالمانه علیه آن اعمال شده است. یمنی‌ها در این مدت تلاش‌های زیادی از مسیرهای مختلف انجام دادند تا بتوانند به حقوق و کرامت خود دست پیدا کنند، اما این مسیرها به نتیجه نرسید. در چنین شرایطی، آنها تصمیماتی را که به نظر خودشان مناسب بوده، اتخاذ کرده‌اند و ما نیز معتقدیم باید تحولات را در چارچوب واقعیات موجود بررسی کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: هم‌زمان می‌دانیم که یمنی‌ها طی این سه سال، چندین بار مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته‌اند. موضع اصولی یمنی‌ها در قبال مسئله‌ای که امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل جهان اسلام و جامعه جهانی تبدیل شده، یعنی نسل‌کشی در فلسطین، اشغالگری در فلسطین و همچنین سلطه‌طلبی و مداخلات در لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه، قابل توجه است.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: یمنی‌ها نشان داده‌اند که انسان‌های آزاده‌ای هستند و مسائل جامعه اسلامی و مسائل انسانی برای آنها اهمیت دارد. این موضوع را نیز باید در نظر داشته باشیم که امنیت کشتیرانی و آزادی تجارت دریایی باید برای همه کشورها تأمین شود و همه بتوانند از این حق استفاده کنند. نمی‌توان یک کشور یا کشورهایی را مورد حمله قرار داد یا محاصره دریایی کرد و در عین حال انتظار داشت که امنیت و آزادی کشتیرانی در منطقه به‌صورت یک‌جانبه تأمین شود.

بقایی گفت: انتظار ما این است که کشورهای منطقه واقعیت‌ها را به‌درستی ببینند و از فرافکنی و نسبت دادن اتهامات بی‌اساس به دیگران خودداری کنند. برای حل مسائل موجود، باید واقعیت‌های منطقه را در نظر گرفت و با نگاهی مسئولانه و مبتنی بر واقعیت، درباره تحولات و ریشه‌های ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه اظهارنظر کرد.

ادعا علیه کوه کلنگ صرفاً فضاسازی رسانه‌ای است

بقایی بیان کرد: درباره کوه کلنگ، انگار یک پرونده سری و محرمانه کشف شده است. خاطرم هست زمانی که مذاکرات میان دولت سیزدهم و دولت سابق آمریکا در جریان بود و این مذاکرات زیر نظر آقای باقری کنی انجام می‌شد، یکی از موضوعاتی که در آن زمان مطرح شد، همین بحث ساخت‌وسازهایی بود که در این مکان در حال انجام بود. طبق بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌شده، هر آنچه لازم بوده یا لازم باشد که ما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع‌رسانی کنیم، اطلاع‌رسانی کرده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: بنابراین، صحبت‌هایی که درباره این مکان مطرح می‌شود، صرفاً فضاسازی رسانه‌ای است و مبنای واقعی ندارد. خاطرم هست در آن زمان نیز این بحث مطرح شد که امکان بازرسی از این مکان وجود دارد و حتی درباره نحوه و دوره زمانی انجام چنین بازرسی‌هایی صحبت شد. در آن مقطع مطرح شد که امکان انجام چنین بازرسی‌ای سالی یک بار وجود داشته باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: بحث من مربوط به حدود شش سال پیش است و از این جهت عرض می‌کنم که یک بار برای همیشه روشن شود آنچه درباره کلنگ مطرح می‌شود، در چارچوب جنگ رسانه‌ای و روانی آمریکا قابل ارزیابی است؛ به این معنا که هر از چند گاهی، زمانی که برخی موضوعات دیگر از دستور کار خارج می‌شوند، بحث جدیدی مطرح می‌کنند تا صرفاً فضاسازی رسانه‌ای ایجاد کنند و به تداوم روایت‌هایی کمک کنند که سال‌هاست درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌شود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: حدود ۳۰ سال است که ادعا می‌کنند ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، در حالی که حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با وجود همه ملاحظات و رویکردهای سیاسی که ممکن است در برخی گزارش‌های آن وجود داشته باشد، تاکنون در گزارش‌های خود حتی یک بار نیز اعلام نکرده است که ایران مرتکب عدم پایبندی شده است.

بقایی گفت: برای توجیه این ادعاها، مرتباً موضوع جدیدی را همراه با فضاسازی رسانه‌ای مطرح می‌کنند؛ در حالی که بسیاری از این موارد واقعاً موضوع جدیدی نیست و یا اساساً تحول خاصی در آن منطقه یا مکان مورد ادعا در جریان نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد طرح این موضوعات بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های جدید باشد، با هدف فضاسازی رسانه‌ای و استمرار یک روایت تکراری صورت می‌گیرد.

به دولت اتریش اعتراض کردیم

بقایی گفت: در خصوص سفر هیئت نمایندگی ایران، پس از اقدام دولت اتریش در صدور مجوزهای لازم، مراتب اعتراض خود را اعلام کردیم و در همین راستا، نماینده دولت اتریش برای ارائه توضیحات و دریافت اعتراض رسمی وزارت امور خارجه، احضار شد. در این جلسه نیز مواضع جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: آنچه شاهد آن هستیم، مجموعه‌ای از تناقض‌هاست؛ از یک سو کشور ما را متهم می‌کنند، قطعنامه صادر می‌کنند و گزارش‌های نادرست تهیه می‌کنند و از سوی دیگر، حتی اجازه حضور نمایندگان کشور برای دفاع از خود و پاسخگویی به این اتهامات را سلب می‌کنند. این رویکرد، با اصول و موازین پذیرفته‌شده در عرصه بین‌المللی سازگار نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: جنگی که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، صرفاً یک جنگ نظامی نبوده است، بلکه در عرصه دیپلماتیک و حقوقی نیز ادامه دارد. هدف از این اقدامات، جلوگیری از انتقال صدای ایران به سایر کشورها و ممانعت از بیان مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است. ما نیز از تمامی ابزارهای موجود استفاده خواهیم کرد تا اجازه ندهیم چنین هدفی محقق شود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اینکه دولت اتریش اعلام کند تحت فشار یا بنا بر درخواست آمریکا چنین اقدامی را انجام داده است، به هیچ عنوان رافع مسئولیت آن دولت نخواهد بود. معتقدم هر دولتی، به‌ویژه در ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، باید بیش از هر چیز مراقب اعتبار و جایگاه خود باشد و اجازه ندهد فشارهای آمریکا موجب شود برای خود مسئولیت بین‌المللی ایجاد کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره زیردریایی، که ایران از آمریکا گرفته است، گفت: ایران آن را توقیف نکرده بلکه آن را به غنیمت گرفته و غنیمت هم‌ حلال است.

بقایی گفت: ما در ۲۸ خرداد به یک تفاهم دست پیدا کردیم که این تفاهم در بالاترین سطح میان دو کشور به امضا رسید. با این حال، ۲۱ روز بعد، آمریکا اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه خود را از سر گرفت و از جمله، محاصره و جنگ اقتصادی را دنبال کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: بسیار روشن است که آمریکا باید چه اقدامی انجام دهد. این کشور باید مسئولیت اقدامات غیرقانونی خود را بپذیرد و خسارات ناشی از آن را جبران کند؛ ازجمله تحریم‌هایی که وضع کرده و جنگ اقتصادی‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است. بنابراین، فکر نمی‌کنم در رابطه با تحولات منطقه موضوع پیچیده‌ای وجود داشته باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: مادامی که آمریکا بر تداوم اقدامات تجاوزکارانه، ازجمله محاصره دریایی و سایر اقداماتی که برخلاف حقوق بین‌الملل و مصداق عمل تجاوزکارانه است، اصرار داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات لازم را ادامه خواهد داد. مسئولیت آنچه در منطقه در حال وقوع است، متوجه کسانی است که این اقدامات را آغاز کرده‌اند.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: در قبال منطقه و جامعه جهانی، باید آمریکا را به دلیل اقدامات خود پاسخگو کرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از ناامنی‌هایی که اکنون در تنگه هرمز شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم اقدامات و سیاست‌های آمریکا است. جامعه جهانی باید نسبت به این موضوع حساس باشد و اجازه ندهد اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه، امنیت منطقه و مسیرهای بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.

بقایی گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، روابطی ممتاز و در سطح بسیار خوبی است و طبیعتاً ارتباط میان وزرای امور خارجه دو کشور نیز ارتباطی مستمر و گسترده است. این ارتباط در حوزه‌های مختلف، علاوه بر منافع مشترک، ریشه در پیوندهای دیرینه میان دو کشور و دو ملت دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: ایران و ترکیه در موضوعات مختلف، نگرانی‌ها و نگاه‌های مشترکی دارند؛ به‌ویژه در رابطه با سیطره و اقدامات رژیم صهیونیستی و جنایاتی که این رژیم علیه کشورهای مختلف منطقه و به‌خصوص در منطقه شامات انجام می‌دهد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: از همین رو، فرصت‌های گفت‌وگو میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه همواره بسیار گسترده بوده و دو کشور در خصوص موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه‌های متعددی برای رایزنی و تبادل نظر دارند.

بقایی گفت: برخی کشورهای اروپایی تحت فشار آمریکا موضوع سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را مطرح کردند و مدعی شدند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت مجدداً بازگشته‌اند. این موضوع اختلاف‌نظر اساسی را در شورای امنیت ایجاد کرد. چین و روسیه به‌درستی معتقد بودند که استفاده از سازوکار اسنپ‌بک، اقدامی غیرقانونی و فاقد اثر حقوقی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در همین چارچوب، در شورای امنیت نیز نشست‌هایی در سطح شورا برگزار شد و آمریکا و کشورهای اروپایی تلاش کردند بر موضع خود در خصوص اسنپ‌بک استمرار ببخشند. در مقابل، روسیه، چین و سایر کشورهایی که با این روند مخالف بودند، مواضع خود را به‌صراحت اعلام کردند. یکی از امتیازات حضور و فعالیت در مجامع بین‌المللی، امکان رایزنی با تعداد قابل توجهی از کشورها و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در همین راستا، دیدارهایی با کشورهای مختلف درخواست و تنظیم شد و تلاش کردیم از این فرصت برای تقویت اعتماد و روابط میان کشورهای همسایه و منطقه استفاده کنیم. طبیعتاً در چنین دیدارهایی، مسائل و شرایط منطقه‌ای و همچنین موضوعات مرتبط با صلح و امنیت، از اولویت برخوردار است.

مرزها با عراق به‌زودی به حالت عادی برمی‌گردد

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: در خصوص بسته شدن مرزها با عراق نیز رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم از سوی وزارت امور خارجه در حال انجام است. تماس‌ها و گفت‌وگوهایی میان سفارت جمهوری اسلامی ایران و مراجع ذی‌ربط عراقی صورت گرفته و در سطوح بالاتر نیز تماس‌هایی میان مقامات دو کشور انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.

بقایی گفت: این موضوع از مرزهای مربوط به تردد مسافران آغاز شده است و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شرایط به حالت عادی بازگردد. بر اساس رایزنی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی دو روز آینده، وضعیت مرزها در حوزه ترددهای تجاری نیز به شرایط عادی بازگردد.