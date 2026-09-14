مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: بازرسان استاندارد در ۵ ماه نخست سال جاری، برای ۱۵۴۷ تجهیز تفریحی فعال در سطح استان، تاییدیه استاندارد صادر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم فدوی مدیرکل در تشریح این خبر گفت: با انجام ۲۸۷۳ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی سطح استان، در این مدت مشخص، ۱۵۴۷ تجهیز پس از رفع موارد عدم انطباق و استقرار شرایط ایمن، موفق به اخذ تاییدیه استاندارد شدند.
وی با اشاره بر اینکه تمامی مجموعه¬های تفریحی شامل شهربازیها، کابلراهها و مراکز تفریحی آبی، مشمول استاندارد اجباریاند و شهرداریهای مناطق استان تهران نیز ملزم به همکاری با ادارهکل استاندارد جهت ممانعت از فعالیت اماکن تفریحی غیراستاندارد مستقر در اراضی تحت مدیریت خود هستند.