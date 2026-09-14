پس از حدود ۶ سال بی‌خبری از سرنوشت زنی که پرونده فقدان او از سال ۱۳۹۹ در پلیس آگاهی پایتخت مفتوح بود، تحقیقات مجدد کارآگاهان اداره چهارم به کشف راز یک جنایت انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از حدود ۶ سال بی‌خبری از سرنوشت زنی که پرونده فقدان او از سال ۱۳۹۹ در پلیس آگاهی پایتخت مفتوح بود، تحقیقات مجدد کارآگاهان اداره چهارم به کشف راز یک جنایت انجامید؛ متهم پس از دستگیری به قتل همسر موقت خود اعتراف کرد و محل دفن پیکر او را در باغچه مقابل مغازه کله‌پزی‌اش در شهرک ولیعصر به پلیس نشان داد.

پرونده‌ای که ۶ سال در انتظار یک سرنخ ماند

پرونده فقدان این زن روز ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۹ به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. با وجود انجام تحقیقات گسترده در آن زمان، نبود سرنخ‌های کافی موجب شد پرونده به نتیجه قطعی نرسد و همچنان در فهرست پرونده‌های مفتوح باقی بماند.

بازخوانی پرونده‌های قدیمی در دستور کار کارآگاهان

در ادامه رویکرد پلیس آگاهی برای بازنگری و رسیدگی مجدد به پرونده‌های قدیمی، کارآگاهان اداره چهارم از سال ۱۴۰۵ بار دیگر این پرونده را مورد بررسی تخصصی قرار دادند.

کارآگاهان با بهره‌گیری از تجهیزات نوین کشف جرم، شیوه‌های تخصصی پلیسی و بررسی دوباره سرنخ‌های موجود، تلاش کردند مسیر تحقیقات را از نقطه‌ای تازه دنبال کنند.

رفتار‌های مشکوک همسر موقت، سرنخ تازه پرونده

تیم تحقیق در جریان بررسی دایره ارتباطات زن فقدان‌شده، به رفتار‌های مشکوک همسر موقت وی رسیدند.

بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد این فرد پیش از ناپدید شدن زن، با فرد دیگری آشنا شده و به او وعده ازدواج داده بود؛ موضوعی که انگیزه احتمالی وی برای کنار زدن همسر موقت خود را در کانون توجه کارآگاهان قرار داد.

اعتراف پس از مواجهه با مستندات پلیسی

با جمع‌آوری شواهد و قرائن کافی، متهم دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت.

او در ابتدا هرگونه دخالت در ناپدید شدن زن را انکار می‌کرد، اما سرانجام در برابر مستندات به دست آمده، لب به اعتراف گشود و جزئیات جنایت را برای کارآگاهان بازگو کرد.

راز باغچه مغازه کله‌پزی فاش شد

متهم در اعترافات خود عنوان کرد که مقتول را در منزل به قتل رسانده و سپس پیکر او را شبانه در باغچه‌ای مقابل مغازه کله‌پزی خود در شهرک ولیعصر دفن کرده است.

بر اساس اظهارات متهم، او پس از دفن پیکر، با گل‌کاری و کاشت یک درخت در محل تلاش کرده بود آثار مربوط به محل دفن را پنهان کند؛ اقدامی که موجب شد راز این جنایت برای سال‌ها از دید تحقیقات پنهان بماند.

پایان یک پرونده قدیمی با اعتراف متهم

پس از اعتراف متهم، صحنه جرم بازسازی و ابعاد مختلف پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. پرونده نیز برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

در پایان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با تأکید بر استمرار رسیدگی به پرونده‌های قدیمی خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان موجب شد این پرونده پس از سال‌ها دوباره در مسیر کشف حقیقت قرار گیرد و از تضییع حقوق خانواده فرد فقدان‌شده جلوگیری شود.

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
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