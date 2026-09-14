باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد ارتش این کشور رزمایش مشترکی با مشارکت یگان‌های توپخانه دوربرد و نیرو‌های موشکی و با استفاده از موشک‌های کروز راهبردی و موشک‌های بالستیک تاکتیکی برگزار کرده است.

این رزمایش ۱۲ سپتامبر با حضور پنج یگان توپخانه و موشکی ارتش کره شمالی برگزار شد. در این تمرین همچنین از پهپاد‌های تهاجمی و سامانه‌های موشک‌انداز چندگانه با کالیبر بالا و مجهز به مهمات ترموباریک استفاده شد.

مارشال پاک جونگ چون، نایب‌رئیس کمیسیون نظامی مرکزی حزب کارگران کره و سرلشکر ریو چانگ سون، رئیس اداره توپخانه ستاد کل ارتش کره شمالی فرماندهی این رزمایش را بر عهده داشتند.

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، تمامی سامانه‌های تهاجمی شرکت‌کننده به‌طور همزمان اهداف تعیین‌شده خود را با «دقت ۱۰۰ درصدی» مورد اصابت قرار دادند.

منبع: خبرگزاری تاس