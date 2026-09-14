باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد خوزستان روز دوشنبه با صدور اطلاعیهای از شهادت شهید والامقام ملوان جمشید رجبی خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: بار دیگر عطر دلانگیز ایثار و شهادت، فضای استان خوزستان را معطر ساخت و نام شهیدی دیگر بر دفتر پرافتخار این سرزمین نقش بست.
با نهایت افتخار و احترام، به اطلاع مردم شریف، شهیدپرور و ولایتمدار استان خوزستان میرساند، شهید والامقام ملوان جمشید رجبی در راه دفاع از آرمانهای والای انقلاب اسلامی، عزت، امنیت و سربلندی میهن اسلامی، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به خیل همرزمان شهید خود پیوست.
ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان در ادامه این اطلاعیه ضمن تبریک و تسلیت این افتخار بزرگ به محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانواده معظم این شهید والامقام و مردم قدرشناس استان، از عموم هماستانیهای عزیز دعوت کرد تا با قرائت فاتحه، گرامیداشت یاد و نام این شهید گرانقدر و حضور در آیینهای وداع، تشییع و خاکسپاری، بار دیگر با آرمانهای بلند امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام تجدید میثاق کنند.
این مجموعه همچنین اعلام کرد که زمان و مکان برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید والامقام به زودی از طریق رسانههای رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اطلاعرسانی خواهد شد.