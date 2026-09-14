معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت خبرداد: فرایند صدور ویزای الکترونیکی حج تمتع ۱۴۰۶ با صدور نخستین «رقم طلب» وارد مرحله اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «رقم طلب» کدی است که پس از ارسال بارگزاری اطلاعات فردی و گذرنامه ایی متقاضیان در سامانه متمرکز وزارت حج و عمره عربستان دریافت می‌شود و مقدمه انجام مراحل بعدی برای صدور روادید الکترونیکی هر زائر است. 

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری و تعامل فی مابین با وزارت حج و عمره عربستان گفت: نخستین رقم طلب حج تمتع ۱۴۰۶ صادر شده و سایر رقم طلب‌ها نیز ان شاالله در حال پیگیری و صدور است.

وی با تأکید بر اهمیت این مرحله در روند دریافت روادید الکترونیکی افزود: صدور «رقم طلب» نخستین گام مهم و اثرگذار در این فرایند است و امیدواریم با تداوم همکاری‌های میان دو کشور، مراحل صدور روادید زائران حج ۱۴۰۶ و عوامل در زمان تعیین‌شده و به شکلی روان انجام شود.

برچسب ها: حج ، سازمان حج و زیارت
خبرهای مرتبط
تردد روان زائران عتبات از مهران و خسروی؛ اعزام‌های هوایی برقرار است
پایان شهریور؛ آخرین مهلت مراجعه زائران حج ۱۴۰۶ برای تأیید استطاعت جسمی
درخواست افزایش سهمیه حج تمتع ۱۴۰۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توقف بیش از ۵۰۰ سارق مسلح با شلیک پلیس
پایان شهریور؛ آخرین مهلت مراجعه زائران حج ۱۴۰۶ برای تأیید استطاعت جسمی
توقیف ۲۴۰ مورد از اموال خائنان به وطن/ حساب‌های ۱۸۲ نفر مسدود شد
تمهیدات ویژه پلیس راهور و راهداری برای سفر‌های پایانی تابستان
۳۰ درصد مردودی خودرو‌ها در معاینه فنی تهران مربوط به عیوب ظاهری است + فیلم
پایان ۶ سال بی‌خبری در شهرک ولیعصر؛ راز باغچه مغازه کله‌پزی فاش شد
آخرین اخبار
پایان ۶ سال بی‌خبری در شهرک ولیعصر؛ راز باغچه مغازه کله‌پزی فاش شد
۳۰ درصد مردودی خودرو‌ها در معاینه فنی تهران مربوط به عیوب ظاهری است + فیلم
تمهیدات ویژه پلیس راهور و راهداری برای سفر‌های پایانی تابستان
توقیف ۲۴۰ مورد از اموال خائنان به وطن/ حساب‌های ۱۸۲ نفر مسدود شد
توقف بیش از ۵۰۰ سارق مسلح با شلیک پلیس
پایان شهریور؛ آخرین مهلت مراجعه زائران حج ۱۴۰۶ برای تأیید استطاعت جسمی
تأکید رئیس پلیس راهور بر کیفیت خدمات امدادی و استفاده از امداد خودرو‌های مجاز
تمهیدات ویژه پلیس راهور برای ایمنی دانش‌آموزان در بازگشایی مدارس
متمم بودجه ۱۴۰۵ در راه شورای شهر تهران/ سود ۴ برابری سرمایه‌گذاران «مسکن بهشت»
اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل برنامه «با ضیا»
محدودیت سنی ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۵ برای اشتغال در تهران
ردپای ۶۰ سیم‌کارت در پرونده یک باند کلاهبرداری
حریم بزرگراه آزادگان بازنگری می‌شود
حمله‌های رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار حقوق‌بشردوستانه بین‌المللی است
آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود
کابوس کودکان پاکدشت چگونه پایان یافت
طرح رایگان‌سازی مترو و اتوبوس دوباره تمدید شد
«سورنا»؛ روایت ایران مقتدر در قاب نقاشی کودکان
رونمایی از گنجینه نادیده شمایل‌نگاران عصر قاجار در باغ‌موزه هنر ایرانی
خودرو‌های دودزا زیر ذره‌بین پلیس راهور تهران
اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد
ثبت بیش از ۳۰۰ دادخواست علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
اضافه‌تراکم برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ باید شفاف و قانونی باشد
افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران مترو در ساعات پیک صبح و عصر