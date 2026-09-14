معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت خبرداد: فرایند صدور ویزای الکترونیکی حج تمتع ۱۴۰۶ با صدور نخستین «رقم طلب» وارد مرحله اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «رقم طلب» کدی است که پس از ارسال بارگزاری اطلاعات فردی و گذرنامه ایی متقاضیان در سامانه متمرکز وزارت حج و عمره عربستان دریافت می‌شود و مقدمه انجام مراحل بعدی برای صدور روادید الکترونیکی هر زائر است.

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری و تعامل فی مابین با وزارت حج و عمره عربستان گفت: نخستین رقم طلب حج تمتع ۱۴۰۶ صادر شده و سایر رقم طلب‌ها نیز ان شاالله در حال پیگیری و صدور است.

وی با تأکید بر اهمیت این مرحله در روند دریافت روادید الکترونیکی افزود: صدور «رقم طلب» نخستین گام مهم و اثرگذار در این فرایند است و امیدواریم با تداوم همکاری‌های میان دو کشور، مراحل صدور روادید زائران حج ۱۴۰۶ و عوامل در زمان تعیین‌شده و به شکلی روان انجام شود.