باشگاه خبرنگاران جوان – علی فرهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت و فرآوری زیتون، بازدید‌های میدانی از واحد‌های صنعتی و کارگاه‌های کوچک فرآوری آغاز شده است تا وضعیت پساب و مدیریت پسماند‌های این واحد‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

او افزود: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار در این بازدید ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت عمومی و صیانت از منابع آبی و خاکی منطقه، به متصدیان این واحد‌ها اخطار جدی داد که مکلف به رعایت کامل ضوابط و الزامات زیست‌محیطی هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار تصریح کرد: طبق تأکیدات دادستان، هرگونه فعالیت که منجر به آلودگی محیط زیست شود، با برخورد قاطع دستگاه قضا مواجه خواهد شد. واحد‌هایی که نسبت به رفع نواقص و مدیریت صحیح پسماند‌ها اقدام نکنند، در فصل پیش‌رو با برخورد‌های قانونی از جمله پلمب واحد و اعمال مجازات‌های بازدارنده روبه‌رو می‌شوند.

فرهی همچنین گفت: هدف از این بازدیدها، ممانعت از فعالیت واحد‌ها نیست، بلکه ایجاد بستری امن برای تولید در کنار حفاظت از محیط زیست است. از تمامی بهره‌برداران انتظار می‌رود پیش از آغاز فصل فرآوری، نسبت به استانداردسازی خروجی‌های کارگاه‌های خود اقدام کنند.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان