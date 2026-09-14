کارشناس هواشناسی قم از تداوم وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در استان تا فردا خبر داد و گفت دمای هوا طی روزهای آینده روند افزایشی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدجواد ترابیان،کارشناس هواشناسی قم با اشاره به آخرین بررسی‌های جوی استان قم اظهار داشت: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه، افزایش تغییرات فشار در سطح زمین موجب تقویت وزش باد در استان می‌شود.



وی گفت: وزش باد در ساعات میانی روز به محدوده نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید و افزایش سرعت باد می‌تواند خیزش گردوخاک و افت کیفیت هوا را به دنبال داشته باشد.



ترابیان افزود: طی ساعات شب از شدت وزش باد به طور موقت کاسته می‌شود و شرایط باد نسبت به ساعات روز آرام‌تر خواهد شد.



وی ادامه داد: این وضعیت پایدار نخواهد بود و از فردا دوشنبه ۲۳ شهریورماه، بار دیگر سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و به‌ویژه در ساعات عصر، وزش باد شدید همراه با گردوخاک در استان پیش‌بینی شده است.



دمای قم تا ۳۸ درجه افزایش می‌یابد



ترابیان گفت: روز دوشنبه آسمان قم صاف خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک ادامه دارد و به تدریج از شدت باد کاسته می‌شود.



وی ادامه داد: در روز دوشنبه جهت باد شمال‌غربی و سرعت آن حدود ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و دمای هوا در شهر قم بین ۲۱ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.



آسمان قم از سه‌شنبه آرام‌تر می‌شود



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به شرایط جوی روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه اظهار داشت: آسمان استان در این روز صاف خواهد بود و تنها در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی گفت: سرعت وزش باد در روز سه‌شنبه به حدود ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و جهت باد شمال‌غربی خواهد بود و دمای شهر قم نیز بین ۲۱ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان افزود: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، آسمان استان در بیشتر ساعات صاف و وزش باد نسبتاً ملایم خواهد بود اما وزش بادهای شرقی در برخی ساعات می‌تواند موجب ایجاد غبار و کاهش کیفیت هوا شود.



وی ادامه داد: دمای هوا نیز طی پنج روز آینده روند افزایشی تدریجی خواهد داشت و انتظار می‌رود گرمای هوا در این بازه زمانی به صورت مرحله‌ای افزایش پیدا کند.



دستجرد خنک‌ترین و جمکران گرم‌ترین نقطه استان



کارشناس هواشناسی قم در پایان به وضعیت دمایی استان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دستجرد با ثبت دمای ۱۷.۹ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرده است.



وی افزود: در همین مدت، جمکران با ثبت دمای ۳۶.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را به خود اختصاص داده است.

منبع:هواشناسی قم