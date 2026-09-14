شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش داد آمریکا در مذاکرات خود با ایران خواهان ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها درباره برنامه هسته‌ای تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش سی‌ان‌ان، مقام‌های دولت دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو‌های خصوصی با نمایندگان کشور‌های حاشیه خلیج فارس اعلام کرده‌اند که واشنگتن می‌خواهد مذاکرات احتمالی آینده میان آمریکا و ایران بار دیگر بر برنامه هسته‌ای تهران متمرکز شود و نه بازگشایی تنگه هرمز.

در مقابل، نمایندگان ایران به طرف‌های منطقه‌ای اعلام کرده‌اند که تنها پس از حل‌وفصل مسئله تنگه هرمز، از جمله رفع محاصره آمریکا علیه بنادر ایران، حاضر خواهند بود درباره برنامه هسته‌ای خود گفت‌و‌گو کنند.

حدود ۲۵ درصد از تجارت جهانی نفت و نزدیک به ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده از تنگه هرمز عبور می‌کند.

دولت آمریکا اخیر اعلام کرد که استفاده از نیروی نظامی گسترده علیه ایران را متوقف خواهد کرد و در عوض تلاش می‌کند با اعمال تحریم‌ها، این کشور را از نظر اقتصادی تحت فشار شدید قرار دهد.

منبع: تاس

برچسب ها: برنامه هسته ای ایران ، جنگ ایران
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