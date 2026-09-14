باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد رضا علمدار معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با اشاره به اینکه تاکنون هفت هنرستان جوار صنعت در استان راه‌اندازی شده است، گفت: بر اساس برنامه «یزد پایدار»، راه‌اندازی ۵۲ هنرستان جوار صنعت در استان هدف‌گذاری شده و این روند با شتاب در حال دنبال شدن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این مراسم با خیرمقدم به معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به پیشینه فرهنگی یزد در حوزه علم و آموزش اظهار کرد: آموزش، درس خواندن و یادگیری در یزد یک فرهنگ است و به همین دلیل در کنار عنوان «دارالعباده»، یزد را «دارالعلم» نیز می‌نامیم.

وی افزود: یزد طی حدود ۳۲ تا ۳۳ سال گذشته بدون وقفه، رتبه نخست قبولی دانشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده که این موفقیت، ریشه در فرهنگ آموزش و توجه مردم استان به علم و یادگیری دارد.

معاون استاندار یزد با اشاره به تدوین برنامه «یزد پایدار» ادامه داد: با دستور استاندار و با مشارکت نخبگان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌ای منسجم در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، بازرگانی، آموزش و مسئولیت‌های اجتماعی تدوین شده که یکی از محور‌های مهم آن، توجه به توسعه آموزش‌های مهارتی است.

وی، توسعه هنرستان‌های جوار صنعت را یکی از محور‌های مهم این برنامه دانست و گفت: امروز در مجموعه‌های مختلف صنعتی استان، از صنایع پلیمری و تولید لوله و اتصالات گرفته تا صنایع غذایی، لاستیک و سایر گروه‌های صنعتی، شاهد شکل‌گیری هنرستان‌های جوار صنعت هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با بیان اینکه هفت هنرستان جوار صنعت تاکنون در استان راه‌اندازی شده است، خاطرنشان کرد: در برنامه «یزد پایدار» راه‌اندازی ۵۲ هنرستان جوار صنعت هدف‌گذاری شده و امیدواریم با سرعتی که این طرح به خود گرفته است، در آینده نزدیک شاهد تحقق این هدف باشیم.

وی تأکید کرد: توسعه هنرستان‌های جوار صنعت، زمینه‌ای برای نزدیک‌تر شدن نظام آموزشی به نیاز‌های واقعی تولید و بازار کار است و می‌تواند با تربیت نیروی انسانی ماهر، مسیر اشتغال جوانان و تأمین نیروی مورد نیاز واحد‌های صنعتی را هموارتر کند.

آموزش مهارت برای ورود به بازار کار

هنرستان کار و دانش دخترانه قهوه‌چی یزد نیز با همین رویکرد و با هدف توسعه آموزش‌های عملی و تخصصی در حوزه صنایع غذایی و گردشگری افتتاح شده است.

این هنرستان، هنرجویان را در رشته‌های مدیریت آشپزی و قنادی، نان، شیرینی و شکلات، هتلداری، گردشگری و مهمان‌نوازی و مدیریت برنامه‌ریزی و امور خانواده آموزش می‌دهد.

راه‌اندازی این هنرستان با بهره‌گیری از دانش و تجربه فعالان حوزه صنایع غذایی و گردشگری، تلاش دارد آموزش‌های مدرسه‌ای را به مهارت‌های مورد نیاز بازار کار نزدیک کند و زمینه ورود هدفمند دانش‌آموزان به عرصه اشتغال و فعالیت‌های تخصصی را فراهم آورد.

توسعه چنین مراکزی در یزد، در کنار توجه به پیشینه علمی و آموزشی استان، بخشی از مسیر حرکت نظام آموزشی به سمت مهارت‌آموزی، تربیت نیروی متخصص و پاسخ‌گویی به نیاز صنایع و بخش خدمات است؛ مسیری که در برنامه «یزد پایدار» نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

منبع؛ روابط عمومی