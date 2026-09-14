باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید عبدالحسین لاری، شاگرداول مکتب میرزای شیرازی و وزنه بلامنازع اجتهاد نجف اشرف، عافیت‌طلبی حجره‌ها را در هم شکست و سلاح مبارزه بر دوش انداخت. او فریاد برآورد که مشروعیت در گرو بندگی خداست، نه اراده شاهان خائن قاجار. لاری بدون لکنت و با قاطعیتی تاریخ‌ساز، بقای حکومت مستبدان را باطل اعلام کرد و شجاعانه حکم داد»: واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاریه به دولت حقه اسلامیه».

او با این موضع آتشین، اصل تفکیک‌ناپذیر دین از سیاست را عملاً به میدان نبرد کشاند و ثابت کرد ولایت مطلقه فقیه، نسخه‌ای زنده، تهاجمی و انقلابی برای نجات مستضعفان است.

تولد دولت مقتدر اسلامی؛ از چاپ تمبر اختصاصی تا ضرب سکه شرعی

سید لاری تنها اهل منبر و خطابه نبود؛ او معمار میدانی یک «تمدن بومی» شد. این فقیه انقلابی در برابر چشمان بهت‌زده سفارتخانه‌های بیگانه، پرچم حکومت اسلامی را در جنوب برافراشت؛ تمبر رسمی «پست ملت لار» و «پست ملت اسلام» را منتشر ساخت، سکه شرعی ضرب کرد، حدود الهی را بدون واهمه از طاغوت به اجرا درآورد، مالیات‌های شرعی را سامان داد و با رساله پیشرو «احکام قانون اداره بلدیه» در سال ۱۳۲۶ قمری، نخستین نظام مدیریت شهری قانونمند را پایه نهاد. او در رساله «مشروطه مشروعه» خط بطلانی بر آزادی‌خواهی‌های التقاطی و غرب‌زده کشید و فریاد زد: «فرق مشروطه مشروعه و مستبده، فرق میان کفر و اسلام است».

غرش طوفان در تنگستان؛ وقتی فتوای «جهاد عینی» ژنرال‌های لندنی را کیش‌ومات کرد

با هجوم ارتش اشغالگر انگلیس در گیرودار جنگ اول جهانی، سید عبدالحسین لاری فتوایی صادر کرد که مانند صاعقه بر سر بریتانیای کبیر فرود آمد و خون میلیون‌ها ایرانی غیور را به جوش آورد:» اعلان به هر کس و هر جا از مسلمین خارج و داخل، حتی بر نسوان و صبیان و سلطان و فرمانفرما و قوا و اعراب و هر کس که لاف از مسلمانی می‌زند، واجب فوری عینی است»

این پیام حماسی، آتشفشانی در جنوب به پا کرد؛ دلیران قشقایی به فرماندهی اسماعیل‌خان صولت‌الدوله، تفنگچیان جان‌برکف تنگستان و موج خروشان مردم بوشهر و فارس به خط شدند. سنگر‌های انگلیسی‌ها یکی پس از دیگری فروریخت و خلیج‌فارس به گورستان رویا‌های روباه پیر بدل گشت.

شبیخون اقتصادی به سرمایه‌داری غرب؛ خط‌قرمز غیرت ملی

لاری نخستین فرماندهی بود که دریافت گلوله بدون قطع ریشه‌های اقتصادی استعمار بی‌اثر است. او با فتوایی قاطع و تحریم سفت‌وسخت کالا‌های اجنبی، اعلام کرد: هر ریالی که خرج خرید اجناس فرنگی شود، تیری است بر پیکر اسلام! او با این اقدام بنیادین، پایه اقتصاد مقاومتی و غیرت تولید بومی را کاشت و پنجه بازرگانی استعماری را از گلوی بازار مسلمانان جدا کرد.

طنین نام لاری در کلام امام شهید؛ تجلی عیار ناب تقوا، درایت و شجاعت

رهبر شهید انقلاب، با نگاهی عمیق و تمدن‌ساز، شخصیت بی‌بدیل این پرچم‌دار جهاد را چنین توصیف کردند:

«بی‌شک مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید عبدالحسین لاری یکی از فقهای بزرگ و کم‌نظیری است که به‌طور یکسان، عرصه علم دین و صحنه جهاد و سیاست را با مشعل فروزان وجود خویش روشن ساخته...»

حماسه خونین و افتخارآفرین سید عبدالحسین موسوی لاری، یادآور این حقیقت تاریخی است که تمدن نوین اسلامی و پیروزی‌های مقاومت، بذری است که خون‌رنگ و استوار، از خاک جنوب تا اوج قله‌های تاریخ ایران روئیده است.

منبع: فارس