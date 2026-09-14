براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز ۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۵۵ و شوش ۱۶۴ میکروگرم برمترمکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی است.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۱۲، اهواز ۱۴۹ و مسجدسلیمان ۱۲۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد که در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل این شاخص در شهرهای امیدیه، اندیکا، بهبهان، دزفول، دهدز ، رامهرمز، شوشتر ،گتوند، ملاثانی، هفتکل و هویزه قابل قبول ارزیابی شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور