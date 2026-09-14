جانشین انتظامی شهرستان زیرکوه از کشف ۳۰ بسته حاوی ۳۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از معده ۲ مسافر یک دستگاه خودرو سواری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آصفی جانشین انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: ماموران یگان امداد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از ۲ نفر مسافرین خودروی سواری متوجه شدند که متهمان اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده‌اند.

سرهنگ آصفی بیان کرد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۳۰ بسته ۳۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از ۲ متهم که به صورت بلع و انباری جاساز شده بود کشف کردند که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس