جانشین انتظامی شهرستان زیرکوه از کشف ۳۰ بسته حاوی ۳۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از معده ۲ مسافر یک دستگاه خودرو سواری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آصفی جانشین انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: ماموران یگان امداد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از ۲ نفر مسافرین خودروی سواری متوجه شدند که متهمان اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده‌اند.

سرهنگ آصفی بیان کرد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۳۰  بسته ۳۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از ۲ متهم که به صورت بلع و انباری جاساز شده بود کشف کردند که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: مواد مخدر ، کشف مواد مخدر
خبرهای مرتبط
از کشف ۲۱ کیلوگرم تریاک در فردوس تا دستگیری ۲۲ معتاد و توزیع کننده در قاینات
کشف ۵۴ کیلوگرم تریاک در سرایان
کشف بیش از ۲۱ کیلوگرم تریاک در فردوس
دستگیری شاگرد مغازه‌ای که سارق از آب درآمد
از دستگیری ۲ سارق تا کشف ۲۳ هزار نخ سیگار در خراسان جنوبی
دستگیری ۵ سارق و کشف بیش از ۱۸۰۰ کیلوگرم صمغ بادام کوهی در خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
الزامی شدن دوره پیش دبستانی ۲ برای تمامی کودکان واجد شرایط در خراسان جنوبی
آخرین اخبار
الزامی شدن دوره پیش دبستانی ۲ برای تمامی کودکان واجد شرایط در خراسان جنوبی
برخورد قاطع با متجاوزان به منابع طبیعی خوسف؛ از قنات‌ها تا مراتع